備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊於本月15日於高雄左營國訓中心舉行第一階段集訓，將一路練到2月14日結束各自過春節，確定只放4天，大年初三19日就開訓，地點移至台北大巨蛋，26日、27日則與日職2球團軟銀鷹、日本火腿各打1場交流賽，結束後啟程前往日本宮崎備戰3月5日開打的經典賽。中華隊徵召32人於本月15日展開集訓，比各國更提早開練，一路練習長達31天，直到2月14日春節前才告一段落，各自返鄉過年，15至18日短暫休息4天，於大年初三於大巨蛋集合開練，備戰3月初到來的經典賽。除了到與東京巨蛋規模相近的大巨蛋，提早適應室內球場之外，中華隊也安排在2月26日、27日，於主場與軟銀鷹、日本火腿各打1場售票交流賽，隔日就啟程前往日本宮崎，月初還要與同在宮崎春訓的歐力士二軍、軟銀鷹二軍舉辦熱身賽。經典賽C組賽事將於東京巨蛋開打，3月5日開幕戰就是由中華隊交手澳洲，此次中華隊將一連打4天，先後面對澳洲、日本、捷克與韓國，爭取前2名晉級複賽的門票。中華隊最終名單將於2月4日繳交給大聯盟，6日官方會開設直播公布各國名單，旅外好手依照各自進度與中華隊會合，包含可能參戰的2大台裔戰力龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），此前消息是3月初直接飛到日本與中華隊會合。投手：張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）（後續回歸，樂天桃猿）、吳俊偉（中信兄弟）、鄭浩均（中信兄弟）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、胡智爲（統一獅）、古林睿煬（NPB日本火腿）、孫易磊（NPB日本火腿）、張弘稜（MLB匹茲堡海盜）、王彥程（KBO韓華鷹）捕手：戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、林家正（無合約）內野手：張育成（富邦悍將）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、鄭宗哲（MLB坦帕灣光芒）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）、陳傑憲（統一獅）、邱智呈（統一獅）、林安可（NPB西武獅）