紐約大都會隊明星游擊手林多爾（Francisco Lindor）今（31）日透過大聯盟球員工會（MLBPA）發表聲明，確認因休賽季期間接受右手肘清理手術，將不會代表波多黎各參加即將於3月舉行的2026年世界棒球經典賽（WBC）。根據聲明內容，這名明星游擊手在休賽季初期接受了右手肘清理程序（Cleanup procedure）。雖然復原進度足以應付大聯盟賽事，但受到經典賽保險限制（WBC insurance constraints），他被判定不具備參賽資格。聲明中提到：「林多爾顯然對於無法參賽感到非常失望，然而由於保險限制，他無法參加經典賽事。但他將會完整參與大都會隊所有的春訓活動。」林多爾原本預計將續任波多黎各隊的隊長職務。在2023年的經典賽中，林多爾展現強大宰制力，繳出高達.450的打擊率並貢獻5分打點，帶領波多黎各闖進八強，最終才惜敗給墨西哥隊。作為大都會隊的核心，林多爾去年球季表現輝煌，繳出.811的OPS（攻擊指數）、31支全壘打與31次盜壘的成績，並入選國家聯盟全明星賽先發陣容。雖然林多爾缺席，但大都會隊仍有其他重要戰力參與本屆盛事。投手麥連（Nolan McLean）與霍姆斯（Clay Holmes）已準備好代表美國隊出征。2026年世界棒球經典賽預定於3月5日至17日舉行。對於波多黎各隊而言，失去這名靈魂人物與隊長，無疑將在攻守兩端面臨嚴峻挑戰。