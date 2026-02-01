我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿40歲老將林智平，休賽季與球團簽下平均月薪25萬的2年複數年約，職棒生涯確定會突破第20個賽季，對於談約狀況，林智平坦言很意外也很幸運，但他強調，「過去的功夫一定要下很足，才會有這機會。」林智平透露，2023年遇到低潮時，球團曾與他討論轉任教練的想法，在去年奪東山再起獎後，「勸退」的聲音也變淡，他期待，生涯第19個球季繼續挑戰陌生又有強度的年輕球員。林智平2007年選秀第4輪加入La New熊，經過1年代訓，2009年開始在一軍出賽，曾奪下2014年至2106年賽季盜壘王3連霸，不過自2021年賽季起，林智平出賽數銳減，從2020年的86場到2023年的4場。2023年桃猿主帥換成古久保健二後，林智平也獲得重用，去年出賽99場，敲出106安、打擊率2成94。去年季後賽首輪，林智平在關鍵G4生死戰的第9局，從統一獅終結者陳韻文手中敲出石破天驚的3分追平砲，硬是將桃猿從地獄拉出來，最後逆轉獅隊進入台灣大賽，成為中職季後賽賽史上經典一轟。林智平也憑藉例行賽出色的表現，獲得聯盟東安再起獎，相隔9年再度榮獲個人獎。3月底將滿41歲的林智平，休賽季與桃猿簽下平均月薪25萬的2年複數年約，「經紀人有給我方向，認為我還可以爭取到複數年合約，我也沒有多想，想太多只會造成自己壓力，就全部都交給經紀人。」進入不惑之年還可以簽下複數年約，林智平坦言很意外，「球團認同我這幾年的成績吧，蠻意外可以順利就談好合約。」林智平直言，自己雖然很幸運，但過去的功夫一定要下很足，才會有這機會，他也不會將這份複數年約當作是最後一次球員約，「得來不易的機會，春訓期間再精進身體素質、技術，希望今年球季可以再更突出、更不一樣。」林智平說，未來比賽的強度會越來越高，年輕選手會不斷帶來衝擊，但他很期待挑戰「陌生又有強度」的年輕人。林智平在近年的休賽季都固定跟著開南大學棒球隊一起訓練，「前幾年都是單獨訓練，我覺得很辛苦，也會變得懷疑自己、沒有方向。」從團體訓練中，林智平從年輕選手身上學習不同想法，「我也會跟他們方向，分享職棒環境，我很喜歡這種氛圍，因為我不是自己一個人，可以看著大家做什麼，同時修正自己。」林智平透露，2023年球季陷入低潮時，球團就曾找他談退役轉教練的事情，「這幾年成績打起來，（轉職）聲音好像越來越少、淡掉了。我當然喜歡當選手的時刻，因為當教練不容易，要很全面、顧很多事情，不只是一個人能去控制。」對於生涯第19個球季，林智平將「健康」視為唯一目標。