中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（31）日在桃園進行春訓開訓儀式，當家球星林立接受媒體聯訪時，被問到去年休賽季線上開直播討論球團議題，他笑說單純是跟球迷互動，對球團沒有惡意。林立表明，接下來應該不會再開直播，不過他認為，選手若能跟樂天女孩一樣經營線上直播，「私下直播其實就跟球迷一起聊聊天，說不定也是行銷自己，對球隊也是正面的加分。」桃猿去年球季奪冠後無預警替換總教練古久保健二，加上賽季間諸多風波，引發外界關注，休賽季林立、林泓育等主力球員在個人社群開啟線上直播，過程中數度談到球團負面新聞，也引發球迷高度討論。林立今日受訪時笑說，「不會再開直播啦，這個影響力太大嗎？其實我覺得還好，但還是要澄清一下，我們開直播只是單純大家聊天，我們其實也沒有去多說什麼，大家都知道這就是事實，沒有多說話，就是當聊天。」林立表示，休賽季開直播就是跟球迷互動，「很可惜啦，我們接下來可能就不會再直播了。」林立表明，未來應該不會再開直播，「因為怕我們講太多影響球團的問題，那對球團也是有點不好意思，但是也有跟球團說我們沒有惡意，就是單純大家聊天。」不過林立也有想到「妙計」，希望比照樂天女孩經營線上直播頻道，「我覺得是不錯，但球團應該是不願意讓我們進去，其實我跟小胖也討論過其實，球團讓我們加入（線上直播）也是不錯的選擇，因為就跟女孩一樣。」林立笑說，「她們可以直播，為什麼我們不行，她們是在跳舞，我們也在比賽，私下直播其實就跟球迷一起聊聊天，說不定也是行銷自己，對球隊也是正面的加分。」林立直言，現在其他球隊還沒做球員直播，桃猿可以當領頭羊，「我們嘗試做做看，我會去告訴隊長梁家榮跟領隊，跟他們討論一下這一塊。」