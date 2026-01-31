我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（31）日在桃園進行春訓開訓儀式，昔日奪冠功臣王溢正回鍋擔任二軍投手教練，相隔1年重返職棒，王溢正表示開心但也很緊張，「一開始回來會緊張，熟面孔變少。」不少猿迷都希望球團能替王溢正舉辦引退儀式，但王溢正說自己比較害羞，「真的沒考慮到這個，我講話是真的會抖，遇到比較陌生的（人）就會開始卡住。」現年40歲的王溢正2013年返台發展，是Lamigo桃猿王朝的功臣，2023年球季因王柏融交易案，改披台鋼雄鷹戰袍，不過在2024年季末遭戰力外，去年王溢正投身基層棒球，正式轉為教練，今年則是回到老東家，擔任桃猿二軍投手教練。王溢正表示，很開心在回到職棒，也謝謝球團請他回桃猿擔任教練。過去這1年，王溢正在基層棒球服務，對於退役後轉任教練，他坦言有過此規劃，「當初覺得自己能力真的也差不多下滑到跟不上（年輕選手），旁邊看到小朋友在丟，他們那麼輕鬆，而且恢復又快，我就是告訴自己，『好像真的身體不行了。』」王溢正坦言，過去在訓練時就有過「退下來」的想法，「比賽時也很少上場，那時候就會開始萌生這個念頭。」王溢正說，投入基層棒球後，發現跟職棒完全不同，「基層真的是從不會到會，要去想怎麼教導，也要跟選手溝通。找到方法去帶小朋友真的是一件蠻挑戰性的事情。」王溢正表示，要把自己當成小孩子，慢慢溝通。王溢正認為，職棒的年輕球員比較生澀，「我會告訴他們，有問題可以直接問我，都可以討論，我不會吝嗇指導，因為留了一身本事也沒用武之地。所以溝通完後，看哪邊需要補強，我就會去幫助學弟。」王溢正點名新秀鍾亦恩，「我覺得他投球的協調性跟我以前蠻像的，而且體格也蠻接近的、協調性也都一樣，所以我我會朝我自己的Style 去幫助他，其他人當然是因材施教嘛。」王溢正透露，大概是去年底接到桃猿的邀約，「雖然開心，但也有猶豫，剛好要起步（基層教練）的時候，回來後要重新再適應，其實考慮了一小段時間，但想說老朋友們都在。」離開桃猿3年，王溢正認為球隊熟面孔變少，「一開始回來會緊張，一走進來球場，想說人都不太一樣，指導時要想要怎麼解釋，讓選手們聽懂。」