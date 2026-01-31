我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟陳琥今日出席路跑活動，他笑說平常都是跑「跑步機」，新球季目標健康出賽，並奪回總冠軍。（圖／名衍行銷提供）

中信兄弟王威晨、陳琥今（31）日出席「Run with the brothers」路跑活動，王威晨受訪時表示，因為訓練時每天都要跑步，因此從沒參與過路跑，陳琥則是開玩笑表示都跑「跑步機」，2人也希望球迷多投入、享受運動。身為上屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊「台灣隊長」，王威晨說這屆的隊長陳傑憲比較帥，「我很看好這次，希望每場能獲勝，團隊會來越完整。」王威晨表示，從來沒有挑戰過路跑，「因為我天天都在跑，訓練時都有跑步環節，但是這活動很棒，希望大家可以多運動。」一旁的陳琥則說，「我都跑跑步機居多，熙往大家享受運動，繼續支持路跑運動。」面對即將到來的新賽季，王威晨表示趁著休賽季加強自己，因此很早就開始訓練，今年目標就是要討回總冠軍，「我沒有設定個人目標，希望健康出賽，去年輸掉的冠軍，今年要拿下來。」陳琥則透露休賽季的自主訓練以加強身體關節的柔軟度為主，新賽季同樣希望健康出賽。被問到是否有關心在中華隊集訓的隊友，王威晨笑說，自己也是過來人，「我在中華隊集訓時，希望不要被打擾，所以我沒特別關心隊友，但我心與他們同在，經典賽加油。」身為上屆經典賽「台灣隊長」，王威晨笑說本屆隊長陳傑憲更帥，「雖然不想承認，（陳）傑憲我開玩笑的！」王威晨說，12強奪冠後，近期國際賽成績都不錯，「我很看好這次，希望每場能獲勝，團隊會來越完整。」