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前國民黨發言人、前國民黨青年部主任蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目曝光，卻未幫自家陣營說話，蕭敬嚴雖事隔幾天發文道歉，並堅持參選，隨即遭怒批毫無誠意、應退選。對此，政論粉專《政客爽》昨（17）日再指，前中廣董事長趙少康超挺蕭敬嚴，但蕭敬嚴也曾扯過他後腿。《政客爽》昨發文強調，蕭敬嚴只有退選、退黨才叫表示歉意，你以為他沒扯你後腿，但其實「多的是，你不知道的事」。《政客爽》提到，趙少康這一次真心換絕情，蕭敬嚴也曾經扯過他後腿。綠營政論曾經有一期〈中國2萬元收買台灣名嘴〉的節目，主持人稱「中方希望台灣政媒人士宣傳華為，結果《少康戰情室》就是以稱讚華為當標題，是驚人的巧合」，然後節目把「趙少康、尹乃菁、謝寒冰」的短影音照片放在節目上做結合，反覆放大這些人的臉。王義川跟著說「這些人在藍營就是意見領袖」，李正皓回「當然啊，這些人都是意見領袖」，結果蕭敬嚴幸災樂禍地笑回：「是兩萬元人民幣還是台幣？」、「賠本的生意沒人做！出賣靈魂、出賣良心的工作一定會有人做的！」《政客爽》表示，趙少康幾天前才在汐止像照顧自家子弟兵一樣，頂著被網友洗版、被支持者唾棄的壓力，拚了命地幫蕭敬嚴背書，還說：「國民黨不需要馬屁精，需要像敬嚴這樣敢講真話的年輕人」，趙大哥可能沒想到，蕭敬嚴確實不當「馬屁精」，但他這份「真話」是有差別取捨的。當他需要選票時，趙少康是他的「戰鬥藍領袖」，當趙少康在節目上被抹紅、被圍攻時，趙少康就成了影片背景裡那一抹「唱和中共出賣靈魂的咖小」。