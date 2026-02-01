我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿昨（31）日回到桃園大本營，正式舉行2026年春訓開訓典禮。延續去年奪下總冠軍的氣勢，球團公布全新年度口號「做伙 #UNITE」，象徵全隊團結一心。新球季由曾豪駒再度接掌兵符，率領教練團與球員共同喊出「2連霸」目標。去年桃猿在季後賽上演「下剋上」驚奇奪冠，季末教練團異動後，決定由曾豪駒回鍋擔任總教練。代理領隊森井誠之表示，選擇曾豪駒是經過審慎評估，認為他最了解球隊未來方向，是挑戰連霸的最佳人選。曾豪駒坦言，生涯2次接任主帥都是在球隊「高點」，壓力確實不小，但他強調「既然選擇承擔，就不會想太多」。目前他雖身兼經典賽中華隊總教練，但已與首席教練林政億、陳彥夆達成默契，春訓前期將由2位教練主導，並透過隨時聯繫掌握球隊狀況。戰力補強方面，球團公布第一波談薪結果，進度已達9成。最受矚目的莫過於強打林立，他與球團簽下8年總值1.8億元的超大型合約。林立表示，身為在桃園長大的孩子，留在母隊、熟悉的環境是最好的選擇。對於外界議論球團過去的風波，林立直言更在意球場上的打球氛圍與隊友間的默契，並滿意球團開出的合約誠意。此外，球團也肯定多位功臣表現，張閔勛簽下2年816萬合約，林智平、成晉與林承飛亦分別簽下複數年約。投手賴胤豪加薪8萬、林政華月薪翻倍至24萬，展現球團獎勵新秀的決心。新球季隊長職務由梁家榮接任，副隊長則為陳冠宇與陳晨威。卸任隊長的林立對梁家榮充滿信心，認為其特質與資歷非常適合帶領學弟前行。值得猿迷關注的還有「姐姐」王溢正的回鍋。2024年底遭台鋼雄鷹季末戰力外後，王溢正接受老東家邀約，返隊擔任二軍投手教練。他笑稱重回熟悉又陌生的球場有些緊張，但他承諾會將一身本事毫無保留傳授給學弟，特別點名新秀鍾亦恩的協調性與自己相似，將是重點指導對象。桃猿將於2月4日移師台東球場利用主副球場優勢強化訓練。緊接著2月10日，將啟程日本石垣島與千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」。曾豪駒指出，交流賽將以年輕選手為主，考量去年加入滿1年的球員與大學畢業新秀，盼藉由高強度的國際交流，厚植球隊競爭力，為2026年連霸之路奠定磐石。