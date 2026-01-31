我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿隊今（31）日公布第一波談薪結果，除日前已宣布林立簽下8年總值1.8億元的長期合約外，球團再與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等四位選手簽訂複數年合約，展現對核心戰力的高度肯定。此外，林政華、賴胤豪、呂詠臻等人亦獲得大幅加薪肯定；陳冠宇、梁家榮、廖健富、陳柏豪等選手則為既有複數年合約的執行階段，本波談薪作業整體進度已達九成。張閔勛簽下2年816萬合約，林承飛簽3年合約。捕手張閔勛於去年球季榮膺最佳九人獎項，表現備受肯定，本次與球團簽下兩年複數年合約，兩年月薪分別為32萬與36萬，總金額為816萬。去年強勢回歸並穩定出賽106場的成晉，則與球團達成3年複數年約共識，平均月薪為32萬。老將林智平去年出賽99場，敲出106支安打，持續穩定球隊戰力，獲得平均月薪25萬的兩年合約；內野手林承飛同樣完成三年複數年合約簽署。投手方面，去年登板42場，繳出3勝、6次中繼成功、防禦率2.61的賴胤豪，已成為牛棚重要戰力，今年加薪8萬，月薪提升至13萬。呂詠臻雖於球季後半段因傷缺陣，但整季仍出賽38場、貢獻12次中繼成功，整體表現亮眼，獲加薪4萬，月薪來到22萬。野手方面，林政華去年出賽達100場，攻守兩端皆有出色表現，單季9支全壘打亦創下個人生涯新高，因此獲得大幅加薪12萬，月薪翻倍至24萬。去年逐漸嶄露頭角的李勛傑同樣獲得加薪肯定，今年月薪調升至8萬。隨著談薪作業接近尾聲，全隊將凝聚一心，做伙為即將到來的新球季全力奮戰，目標直指二連霸！