味全龍19歲「外野大物」曾聖安去年球季尾聲因搶攻本壘導致右手小拇指脫臼，經過休賽季的治療、休養，目前已正常投入訓練。今（27）日回顧菜鳥年表現，曾聖安相當滿意自己在守備的拚勁，只要有把握的球，無論要飛撲、滑接都會奮不顧身，本季的目標是「更拚」，他也期許打擊率能突破2成50，聽到自己本季不具備新人王資格，曾聖安笑說，「哇！真的假的，我不是新人了喔。」去年9月19日，曾聖安在與台鋼雄鷹的比賽中，為了替球隊搶攻超前分，在滑回本壘的過程中，右手小拇指撐地，當下直接變形，最後緊急送醫治療，不過經過檢查，僅小拇指脫臼，並未傷到骨頭，被龍隊總教練葉君璋稱作「練武奇才」。經過休賽季的休養，曾聖安受傷的小拇指已經痊癒，春訓無論打擊、守備都正常訓練。他透露，去年受傷後，就回到龍隊斗六基地自主訓練，「因為沒辦法打擊，休賽季就是以重量訓練、速度訓練為主，從重訓營開始恢復打擊。」曾聖安2024年選秀首輪入隊，去年就常駐一軍，被龍隊視為重點培養的「外野大物」，總計出賽69場，敲出36安、3轟、10盜，打擊率2成12。回顧菜鳥年的表現，曾聖安認為，無論在打擊、守備，經驗值增加不少，「有些想法、觀念，都是在場上吸收，學長們都會提醒我、帶領著我。」曾聖安坦言，去年在一軍像是邊打邊學習的概念，雖然有不少需要修正的課題，但同時也有滿意的內容，「我覺得是守備，像是撲接，拚命去追，嘗試後就會感覺得這是一件好事，只要有機會接到，我就會去拚。」談到今年的目標，曾聖安直言要「更拚」，「現在已經不是剛進來的時候了，去年程度到哪，就要一直成長，這是我給自己每年設的目標，在場上的守備、打擊都不能差太多。」曾聖安希望打擊率能夠突破2成50，對安打、全壘打的數字暫時不強求，盜壘的部分，他笑說，「去年10次，那今年就至少要11次。」去年球季曾聖安共打了198個打擊，已經超過新人王規定124打席門檻，本季開始不具備新人資格。聽到自己不再是新人，曾聖安很意外，「哇！真的假的，我不是新人了喔。」