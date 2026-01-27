我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍黃暐傑今年迎接回台發展後首個完整春訓，今（27）日受訪時，黃暐傑認為台、美春訓差異不大，目前按照球隊開的課表操課，對於去年球季，黃暐傑表示並不滿意，更直言全部都要修正。黃暐傑透露，去年沒有達到設定的局數，是比較可惜的地方，今年目標就是「身體健康順利」，會盡自己的全力幫助球隊。現年32歲的黃暐傑去年結束旅外生涯，返台投入中職選秀，在首輪第3順位被龍隊指名，成為去年的「選秀探花」，在二軍經過3場的調整後，於9月上一軍，共出賽8場、投8局，吞下1敗，被敲出10安，送出8次三振、8次保送，防禦率7.88、WHIP 2.00。對於新球季的定位，黃暐傑表示，尚未收到教練團明確指示，目前就是按照球隊給的課表去進行。黃暐傑透露，休賽季持續針對手肘進行強化訓練。談到去年不滿意的地方，黃暐傑笑說，「應該是全部都要修正。」他指出，真的很多地方需要重新加強。黃暐傑去年總共在一軍出賽8場、投8局，二軍則是出賽3場、投3局，一、二軍加總共11局，他透露，去年沒有達到球隊給他的設定局數，「原本設定希望到20局至25局，可是最後沒有達成，因為我還有去投秋訓，所以最後這樣累積上去，差了一點點。」首次參與台灣的完整春訓，黃暐傑認為與美國差異不大，雖然他沒參加春訓前的中訓營，但仍在天母進行自主訓練。談到今年的目標，黃暐傑直言「身體健康順利」，會盡自己的全力幫助球隊，「有多少就拿多少出來。」