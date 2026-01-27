我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國媒體認為，山本由伸（左）與大谷翔平將組成日本雙王牌，出戰2026年經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

日本國家隊昨日召開記者會，由監督井端弘和親自宣布追加10位參賽球員入隊，其中包含去年勇奪世界大賽MVP的日本巨投山本由伸，美國媒體《The Athletic》稍早發文點名，直言日本陣容正式跨出巨大一步，成為豪組夢幻隊的美國最需警戒的戰力，「現在他們也有雙王牌了！（指山本由伸跟大谷翔平）」日本國家隊最早於去年休賽季公布包含大谷翔平在內的首波8人名單，本月初則為第二階段11人，昨日則正式召開記者會，再宣布10人加入，組成29人名單，僅剩1位空缺。其中包含確定通過大聯盟出賽程序的4位MLB球星，包含洛杉磯道奇山本由伸、芝加哥小熊鈴木誠也、多倫多藍鳥岡本和真與芝加哥白襪村上宗隆。值得注意的是，日本目前陣容中共有8名大聯盟球員入選，創下隊史歷屆最多紀錄，遠超於2009年第2屆經典賽的5位，該屆賽會日本在決賽以5：3力克韓國，拿下經典賽2連霸。《The Athletic》在報導中強調，山本由伸將成為繼大谷翔平之後的第2位日本王牌投手，並將山本、大谷坐鎮先發輪值，與美國隊先發陣容相比擬。美國今年豪組史上最大團，全力復仇日本，尤其投手方面陣容相當豪華，包含美聯、國聯新科賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、史金恩茲（Paul Skenes）扛下1、2號先發，後面還有去年豪奪15勝的舊金山巨人王牌韋伯（Logan Webb）。此外，該則報導也提到，曾三度奪下經典賽冠軍的日本，如今再度被視為本屆WBC的奪冠熱門之一，與美國及多明尼加並列為最具威脅的最強球隊。