第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，日本國家隊昨日宣布追加10人參賽，其中包含山本由伸等4名現役MLB球星，以及6位日職現役球星，值得注意的是，前年2024年世界棒球12強賽，日本隊王牌之一的阪神虎才木浩人並未入列，他曾在該屆預賽於大巨蛋完美封鎖中華隊，去年狀況也相當火燙，整季豪奪12勝、防禦率僅1.55，拿下央聯防禦率王，如今卻意外成為日本經典賽最大遺珠。現年27歲的才木浩人於2016年日職選秀第3指名加入阪神虎，於2023年正式站穩一軍，近3年防禦率都在2以下，2024年入選12強日本代表隊，於預賽面對中華隊，先發主投5.2局無失分，率領日本贏球。才木浩人也可以說是該屆所有投手中，唯一能完美壓制該屆冠軍中華隊打線的對手。去年開季前，阪神虎與洛杉磯道奇於東京巨蛋舉辦熱身賽，才木浩人同樣扛起先發，再度繳出5局無失分、還狂飆7K，期間兩度解決大谷翔平，引發美職球團高度關注，由於才木浩人最快2026年就可以申請入札挑戰大聯盟，當時便有不少美國媒體將其視為下一位日本FA大物。攤開才木浩人球種搭配，快速指叉球與均速150公里以上直球的共軌就是最大武器，另搭配少量曲球與滑球混淆，加上他擁有189公分身高，採用高壓投法，更讓這樣的配球模式優勢極大化，不僅在日職擁有最頂尖防禦率，在短期賽中，對手初次遇上他也更難突破，包含眾星雲集的道奇打線也拿他沒轍。實際上，才木浩人去年12月初曾表達高度參賽經典賽的意願，還婉拒球隊夏威夷旅行，留在家鄉維持手感，目標就是把狀態調整到最佳，無奈日本投手陣容太豪華，一字排開足以扛起先發的投手，幾乎都是當今大聯盟前段輪值等級球星，也讓這位當今央聯最具壓制力的王牌，最終無緣繼12強後再披上日本國家隊戰袍。二刀流（1人）：#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）投手（14人）：#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）#15 大勢（NPB讀賣巨人）#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）#28 高橋宏斗（NPB中日龍）#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）#69 石井大智 （NPB阪神虎）#19 菅野智之（自由球員）捕手（3人）：#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）內野手（7人）：#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）外野手：（4人）#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）#23 森下翔太（NPB阪神虎）