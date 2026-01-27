我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國本屆賽程偏硬，晚接午賽程中，先迎戰地主日本，隔日午場再戰晉級假想敵台灣。（圖／美聯社／達志影像）

第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日即將開打，日本國家隊昨日公布新一波10名參賽球員，去年MLB世界大賽MVP山本由伸加入，陣容超規格，引發外界關注。韓國多家媒體也大篇幅報導此事，《OSEN》就明言：「看到這個陣容，對日本一戰或許只能放棄。」，此外報導中也分析，按照賽程安排，山本由伸極有可能在首戰面對台灣先發上陣。韓國經典賽預賽將於3月7日晚場面對地主、同時也是C組「大魔王」日本，休息不到14小時，隔日午場面對台灣，賽程相對險峻，如今日本又豪組史上最多大聯盟球星參戰的超規格陣容，讓韓媒《OSEN》也對自家人前景樂觀不起來。《OSEN》也分析日本不動王牌山本由伸可能先發場次，由於3月14日於美國進行的複賽採取單淘汰制，日本晉級後恐得遇上多明尼加、委內瑞拉等2大中南美洲強權，若想讓山本由伸趕上首戰先發，預賽就有高機率於首戰登板面對台灣。日本現有29人名單中，除山本由伸外，還有菊池雄星、菅野智之2位大聯盟級戰力，大谷翔平也有可能持續以先發投手角色調整，此外，有鑑於目前投手15人尚缺一位，剩餘最後一個名額可能也會補進先發投手，芝加哥小熊的今永昇太成為可能人選。