第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日即將開打，日本隊今（26）日再追加以山本由伸為首的10人名單，目前確定參戰陣容來到29人，至於剩下一個名額，日本武士隊官方也洩露端倪，表示該名球員「因行政程序仍在確認中」，極有可能就是效力MLB的日籍球員，目前尚未在名單中的吉田正尚、今永昇太被視為最有可能人選，攤開上一屆日本經典賽名單，包含大谷翔平一共帶上16位投手，目前則是15位，加上外野已經有4人入選，因此這名額恐怕就是留給宛如「台灣天敵」的今永昇太。
山本由伸領銜加入！日本投手還缺一位？
日本第一階段名單最早於休賽季之初就公布，由世界巨星大谷翔平率先喊聲參戰，搭配菊池雄星等7名選手，第二階段於本月初，一共11名球員入選，今日則再公布10人名單，應為配合大聯盟參戰程序緣故較晚公布，一共有4名大聯盟球星入選，包含山本由伸（洛杉磯道奇）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）與鈴木誠也（芝加哥小熊）。
目前日本備齊29人，其中包含投手15位、捕手3位、內野手7人、外野手4人，投手15人還包含尚未確定登板的大谷翔平，面對有嚴格投球數限制的經典賽，通常參賽球隊都備妥15至16名球員，且至少一半為具備先發底的投手，日本與上屆陣容相比，目前差異就在於投手少了1位。
今井達也、佐佐木朗希都婉拒 剩下2野1投選項
攤開有實力入選的日本球星，佐佐木朗希最早宣布因傷不克參與本屆經典賽，日職當今最強投手今井達也，則與太空人簽下合約過不久就婉拒參賽意願，將專心備戰首年MLB球季，至於達比修有、千賀滉大2大名將，也都在養傷中，高機率不在日本考慮名單中。
剩下的人選則有2野1投，波士頓紅襪的吉田正尚去年成績下滑，還受傷勢影響整季只出賽55場，另外上屆入選日本隊引發關注的日裔美籍球星努特巴爾（Lars Nootbaar），目前也不在名單中，考量到他對日本歸屬感高，且在休息室製造氣氛，也不排除他會再度入選。
今永昇太最有可能 成受封「台灣殺手」
但最有可能人選仍是芝加哥小熊的今永昇太，除了日本名單還缺一位投手外，今永昇太還具備能投先發優勢，尤其考量到陣容中僅4名左投，唯一具備大聯盟資歷的僅菊池雄星一人，宮城大彌、曽谷龍平皆為日職本土年輕一代戰力，可能被擺在中繼使用，松井裕樹則是終結者人選之一，若今永昇太入選，有望補上先發輪值缺口。
若最後人選就是今永昇太，也可能影響日本預賽投手布局。今永昇太過去素有台灣殺手名號，國際賽兩度完美封鎖中華隊，可能就是日本首戰遭遇中華隊，最合適的先發人選。
日本國家隊完整29人名單：
二刀流（1人）：
#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）
投手（14人）：
#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）
#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）
#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）
#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）
#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）
#15 大勢（NPB讀賣巨人）
#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）
#28 高橋宏斗（NPB中日龍）
#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）
#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）
#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）
#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）
#69 石井大智 （NPB阪神虎）
#19 菅野智之（自由球員）
捕手（3人）：
#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）
#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）
#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）
內野手（7人）：
#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）
#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）
#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）
#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）
#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）
#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）
#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）
外野手：（4人）
#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）
#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）
#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）
#23 森下翔太（NPB阪神虎）
WBC經典賽日本29人名單相關報導：
🔥經典賽／山本由伸VS陳傑憲夢幻對決？日本首戰中華隊 3王牌坐鎮
🔥經典賽／山本由伸扛王牌！日本29人名單出爐 「最強底牌」竟是他
WBC經典賽日本29人名單相關報導：
