2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，「紅色閃電」古巴隊連續6屆猜賽，隊史最好成績為第1屆的亞軍。雖然古巴隊正式參賽名單尚未公布，但效力日本職棒（NPB）的莫內羅（Livan Moinelo）被視為潛在王牌人選，也是個人第3度參與經典賽。莫內羅是近年古巴隊最具代表性的投手，2015年第1屆世界12強賽，年僅20歲的莫內羅就入選古巴隊，2017年第4屆經典賽，莫內羅也是古巴隊一員。同年5月莫內羅以育成球員的身份加盟軟銀隊，展開其日本職棒生涯，3位數的背號球衣莫內羅僅穿1個月，就升格為支配下球員，解鎖一軍初登板。效力日職的前7個賽季，莫內羅是軟銀隊非常倚賴的後援投手，2020年以38次中繼成功拿下太平洋聯盟中繼王，總計前7年奪下135次中繼成功、40次救援成功。2024年，莫內羅與軟銀隊簽下4年40億日圓（約8億新台幣）的延長合約，角色也從後援轉往先發。轉任先發的第1年，莫內羅不但沒適應問題，還繳出11勝5敗、防禦率1.88的好成績，奪下生涯首座洋聯防禦率王，去年球季，莫內羅成績更上一層樓，整季出賽24場，拿下12勝3敗、防禦率1.46，完成洋聯防禦率王2連霸。即便成為日職明星球員，莫內羅始終沒忘記替國家隊效力，2019年第2屆世界12強賽、2023年第5屆經典賽以及2024年第3屆世界12強賽都有莫內羅的身影。2024年莫內羅來台參加12強，頂著古巴隊王牌的頭銜，卻在預賽遭韓國隊打線狙擊，僅投2局失6分，後續傳出莫內羅感染腸胃炎，影響投球狀態。即便莫內羅身體不適，仍堅持在對日本隊的比賽中登板投球，當時莫內羅表示，「我無論如何都想贏日本，因為有贏的機會，所以我想投，也必須投，古巴國民都在等待這場勝利。」本屆經典賽，莫內羅若再度入選古巴隊，將是他個人第3度參賽，也絕對會成為古巴隊王牌。古巴隊本屆預賽被分在A組，將與波多黎各隊、加拿大隊、巴拿馬隊以及哥倫比亞隊爭奪2張複賽門票。上一屆古巴隊以預賽分組第1名晉級8強賽，並以4：3擊退澳洲隊，不過遭美國隊痛宰，以2：14落敗，最終止步4強。