2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，日本隊日前公布第2波11人球員名單，其中共有4位福岡軟銀鷹球員，據日本媒體《Sponichi》報導，軟銀隊除了本土球員參賽，陣中有多達6位洋將將回母國效力，包含台灣的徐若熙、張峻瑋，全部加起來總計5國、10球員參賽，雖然這將增加球季開幕前的調整難度，但也符合球團「世界第一」的理念。
軟銀4將進入日本隊第2波名單 莫內羅、薩迪有望入選古巴隊
日本隊日前公布第2波11人參賽名單，其中軟銀隊近藤健介、周東佑京、牧原大成以及松本裕大皆入選，此外，作為日本隊的對手，軟銀隊陣中的洋將也有多達6人可能參與經典賽，這也意味著球團最多將有5國、10人在世界舞台上同場競技。
古巴隊方面，除了奪下太平洋聯盟MVP的莫內羅（Livan Moinelo）外，20歲的育成左投薩迪（Dario Sarduy）也在名單內。身高186公分的薩迪曾入選2024年12強賽，被譽為「莫內羅二世」。中華隊方面，「龍之子」徐若熙，以及20歲「火球男」張峻瑋也進入了中華隊名單。《Sponichi》指出，被寄予首年就進入先發輪值厚望的徐若熙，極有可能在3月6日的「台日大戰」中登板，若能對日本隊繳出好投，將是最好的「自我介紹」。
阿曼塔有望入選墨西哥隊 哥倫比亞隊已徵召道恩斯
墨西哥隊則有21歲左投阿曼塔（Alexander Armenta），他被視為今年轉為支配下球員的最有力人選。阿曼塔以輕鬆的投球節奏投出最快156公里的剛猛速球，軟銀隊相關人士表示，「阿曼塔實力無庸置疑，但沒想到名聲已經傳得這麼遠了」，對於阿曼塔入選墨西哥隊感到驚喜且肯定，這對阿曼塔爭取支配下將是大利多。
野手方面，哥倫比亞代表隊徵召了道恩斯（Jeter Downs）。《Sponichi》指出，目前莫內羅、徐若熙、阿曼塔與道恩斯4人已基本確定參賽，張峻瑋與薩迪則仍在候選名單中。
軟銀全部都放行打WBC 因為理念正是「世界第一」
對球團而言，球季開幕前推派球員參加經典賽雖是榮譽，但也存在調整上的隱憂。不過軟銀隊相關人士表示，「作為以世界第一為目標的球隊，這能帶動棒球界的熱潮，我們持正面態度支持。」軟銀老闆孫正義提出的球團理念正是「目標世界第一」，這與經典賽精神不謀而合，因此球團將全力支持並送球員走向世界。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本隊日前公布第2波11人參賽名單，其中軟銀隊近藤健介、周東佑京、牧原大成以及松本裕大皆入選，此外，作為日本隊的對手，軟銀隊陣中的洋將也有多達6人可能參與經典賽，這也意味著球團最多將有5國、10人在世界舞台上同場競技。
古巴隊方面，除了奪下太平洋聯盟MVP的莫內羅（Livan Moinelo）外，20歲的育成左投薩迪（Dario Sarduy）也在名單內。身高186公分的薩迪曾入選2024年12強賽，被譽為「莫內羅二世」。中華隊方面，「龍之子」徐若熙，以及20歲「火球男」張峻瑋也進入了中華隊名單。《Sponichi》指出，被寄予首年就進入先發輪值厚望的徐若熙，極有可能在3月6日的「台日大戰」中登板，若能對日本隊繳出好投，將是最好的「自我介紹」。
墨西哥隊則有21歲左投阿曼塔（Alexander Armenta），他被視為今年轉為支配下球員的最有力人選。阿曼塔以輕鬆的投球節奏投出最快156公里的剛猛速球，軟銀隊相關人士表示，「阿曼塔實力無庸置疑，但沒想到名聲已經傳得這麼遠了」，對於阿曼塔入選墨西哥隊感到驚喜且肯定，這對阿曼塔爭取支配下將是大利多。
野手方面，哥倫比亞代表隊徵召了道恩斯（Jeter Downs）。《Sponichi》指出，目前莫內羅、徐若熙、阿曼塔與道恩斯4人已基本確定參賽，張峻瑋與薩迪則仍在候選名單中。
軟銀全部都放行打WBC 因為理念正是「世界第一」
對球團而言，球季開幕前推派球員參加經典賽雖是榮譽，但也存在調整上的隱憂。不過軟銀隊相關人士表示，「作為以世界第一為目標的球隊，這能帶動棒球界的熱潮，我們持正面態度支持。」軟銀老闆孫正義提出的球團理念正是「目標世界第一」，這與經典賽精神不謀而合，因此球團將全力支持並送球員走向世界。
更多「2026經典賽」相關新聞。