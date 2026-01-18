2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊正如火如荼備戰，日前已在國家運動訓練中心展開集訓。昨（17）日傳出好消息，近期被二度指定讓渡（DFA）的旅美好手鄭宗哲，獲得紐約大都會隊青睞，並仍在40人名單中。與此同時，有望穿上中華隊戰袍的混血強打「龍仔」隆恩（Jonathon Long）被大聯盟官網列入「農場10大一壘新秀」排行榜第7名，距離大聯盟僅一步之遙。
鄭宗哲轉戰大都會 美媒點出3項優勢
現正隨經典賽中華隊第一階段集訓的鄭宗哲，近期旅美生涯充滿挑戰。先是被效力多年的匹茲堡海盜隊移出40人名單，隨後被坦帕灣光芒隊選走，卻又因光芒隊補強左投沃德夏克（Ken Waldichuk）而再次成為名單犧牲品。然而，大都會隊總管看準其潛力果斷出手，在40人名單尚有空位的情況下將鄭宗哲納入麾下。
美媒《MLBTR》深入分析，儘管鄭宗哲去年在3A的打擊率僅2成09，但他獨特的「功能性」，讓大都會無法忽略這位潛力好手。鄭宗哲能勝任二壘、游擊、三壘等多個位置，且具備高水準的防守實力，是板凳深度的絕佳選擇。
雖然鄭宗哲去年打擊率起伏，但擁有極佳的本壘板紀律，小聯盟生涯保送率高達12.5%。去年鄭宗哲在3A即便上壘率受限，仍憑藉驚人跑速跑出20次盜壘成功。此外，鄭宗哲仍握有一次「下放小聯盟選擇權（Option）」，在球隊面臨名單調度或球員交易時，提供了極大的靈活性。
「龍仔」入選農場10大一壘新秀 高意願效力中華隊
就在鄭宗哲落腳紐約之際，效力於小熊隊3A的混血重砲「龍仔」隆恩也迎來榮耀時刻。大聯盟官網公布最新「農場10大一壘新秀」排行榜，即將年滿24歲的隆恩居第7名，更被點名為排名上升幅度最大的球員。
「龍仔」去年的表現堪稱史詩級，單季繳出23支二壘安打、20轟、91打點及3成05的高打擊率，其157支安打創下小熊3A隊史自2006年後的最高紀錄。此外，他具備極強的揮棒判斷力與長打力量，是去年全小聯盟少數能達成「150安、20轟」的頂尖球員之一，距離踏上大聯盟殿堂僅剩一步之遙。
對於台灣球迷而言，鄭宗哲與隆恩皆是經典賽中華隊的核心戰力，鄭宗哲目前已投入中華隊集訓，帶春訓時間一到，將返回美國報到。隆恩與另一位混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）雖然未參加中華隊集訓，但也表達了強烈的參賽意願，若溝通順利，2位混血球員有望於2月28日與中華隊在日本宮崎會合。
