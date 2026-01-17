2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊戳昨（16）日公布第2波球員名單，共11位選手入選，其中效力西武獅隊游擊手源田壯亮也在其中，源田去年因外遇導致形象受創，賽季整體表現也不出色，但仍被日本隊監督井端弘和視為連霸的重要拼圖。
日本隊公布第2波名單 源田壯亮再度入選
日本隊昨日公布第2波入選名單，以日職選手為核心，分別是投手菅野智之（自由球員）、松本裕樹（軟銀），捕手坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士），內野手牧秀悟（橫濱）、源田壯亮（西武）、佐藤輝明（阪神）、牧原大成（軟銀），外野手周東佑京（軟銀）、近藤健介（軟銀）、森下翔太（阪神）。
以鐵壁般的游擊守備著稱的源田，生涯共拿過7座洋聯游擊手金手套獎，連續2屆獲選進入日本隊。據《體育報知》報導，源田表達了自己的決心，「我會深刻理解自己被賦予的角色，並積累每一項能為球隊帶來勝利的表現。我不會忘記肩負日本國旗的責任，將為日本全力以赴」。
不過，源田在去年球季的表現並不理想，出104場，敲出67安，打擊率僅2成09。儘管如此，日本隊監督井端弘和在去年休賽季與韓國隊的交流賽時，就曾詢問過源田入隊的意願。當時源田為了備戰經典賽，表示「想要再次重新鍛鍊自己」而婉拒參賽，改參加西武隊的秋季練習。
去年外遇形象大減、打擊成績不振 源田壯亮仍靠守備進入國家隊
如今源田確信自己能回應井端的期待，最終決定出戰經典賽。在上屆賽事中，源田雖遭遇右手小指骨折，仍帶傷上陣為奪冠做出貢獻。同樣身為游擊手出身的井端對他寄予厚望，「他的守備我認為在日本是首屈一指的。我也很期待他極具韌性的打擊表現。球只要飛往他的守備位置就能感到安心，這是非常重要的一點。」
源田在2024年也曾參與世界12強賽，預賽從陳柏清手中敲出全壘打，成為日本隊贏球的致勝功臣。不過在該屆賽事結束後，源田遭週刊爆料，帶著外遇對象到台灣，事後源田向妻子、前乃木坂成員衛藤美彩謝罪，原以為源田會因此事無緣國家隊，目前看來仍是日本隊挑戰連霸不可或缺的重要拼圖。
