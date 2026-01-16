我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基今（16）日正式宣布將於今年球季後引退，陳鏞基國際賽經驗豐富，也說印象最深刻的是2006年與中華隊一起在杜哈亞軍奪金。也因為頻繁替國家隊效力，陳鏞基受到傷勢困擾，也影響到旅美生涯，被問到若再選一次會不會改變想法，陳鏞基給予肯定回應，「當然還是會為國家出賽。」陳鏞基過去國際賽無役不與，光是2006年就打了經典賽、洲際盃、杜哈亞運，生涯代表中華隊參與超過10場成人級賽事，也因不斷為國出征，陳鏞基在旅美時期飽受傷痛困擾，也間接影響挑戰大聯盟的機會。年輕時義無反顧的替國家隊效力，陳鏞基直言，當時的環境並沒有像現在有完備的後勤團隊，「如果我當時有這樣的後勤團隊跟資訊，我第一個考量是我身體能不能應付這比賽。當時沒有這樣的資訊與團隊，我不知道身體能不能負荷持續出賽。」但陳鏞基給出肯定的答案，「如果要我再選一次，當然還是會為國家出賽。」陳鏞基坦言，過去打國際賽時，也曾因比賽壓力大，出現想吐的感覺，「這是正常的，畢竟年輕好手一定要走過這樣高張力的比賽才會進步。」陳鏞基也給出建議，「我的方式是，在場上守備時，大家在加油，我會大喊去抒發壓力。」陳鏞基回憶2017年經典賽，當時林智勝是隊長，他擔任副隊長，「大家知道（林）智勝比較活潑，但有時候會太超過，我是副隊長就要拉著他說不要太超過，我們還是要正經一點，印象中這個最有趣。」陳鏞基也說，近期看了《冠軍之路》，還是難忘2013年經典賽對日本一役，在延長賽敲出再見雙殺打的撲壘畫面，「相隔那麼多年還是歷歷在目，很開心12強學弟拿冠軍，也替我圓夢。」中華隊昨日已開訓，備戰第6屆經典賽，陳鏞基相當看好學弟，「我看陣容還滿強的，雖然日本也很強，但我們也不差，因為棒球是圓的，打了才知道，希望他們達到目標，整隊帶去邁阿密，我們也會在電視機前面跟他們加油。」