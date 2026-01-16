2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃展火，昨（15）日晚間6點展開預賽C組門票全面販售，不過日本售票網全部「卡住」，許多球迷未能空手而歸。不過經典賽官網今（16）日發出公告，指出將準手開設官方轉售網站，未來可透過該轉售平台進行交易，購買合法門票，經典賽官網也呼籲大眾，切勿進行不當轉賣，違反者將面臨刑事處罰，最高罰款高達100萬日幣（約20萬新台幣）。
C組賽事門票開賣 陷入一陣瘋搶
C組賽事門票於昨晚全面開賣，分為日本國內販售與海外販售，採取「先搶先贏」的方式，共有4個線上平台開賣賽事門票。分別是日本國內eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，此外，東京巨蛋今日也開放現場排隊購票，但僅限於非日本隊賽事。
不料開賣時間一到，4個販售平台全面「癱瘓」，Lawson Ticket更超過60萬人在線上等候，昨晚約11點，eplus的中華隊場次全數完售，讓許多球迷哀嚎買了「機+酒」卻買不到球票，只能在東京巨蛋外面過過乾癮，就在台灣球迷陷入絕望之際，經典賽官網發出公告，宣布將開設官方轉售網站。
經典賽官方呼籲別當「黃牛」 違法者將面臨刑事處罰
經典賽官網指出，目前接連發生門票被高價上架至未經主辦單位同意的轉售網站之案例。並呼籲不當的門票轉售，已剝奪廣大棒球迷公平、公正觀賽的機會，請務必停止此類行為。
經典賽門票屬於《門票非法轉售禁止法》中規定的「特定活動入場券」，該法禁止非法轉售，或以非法轉售為目的受讓門票。違反者將面臨刑事處罰，處以1年以下拘禁刑或100萬日圓以下罰金，或兩者併罰。此外，本賽事與日本職棒（NPB）比賽相同，適用「比賽觀賽契約約款」，根據該約款，未經主辦單位許可擅自轉售門票亦屬禁止行為。
經典賽官網表示，在官方轉售網站以外的轉售平台進行交易，除了可能違反法令外，主辦單位若確認門票為非法轉售，將視為無效並拒絕持券者入場。因計畫變更等理由無法觀賽、且已在非法轉售網站上架門票者，請立即撤回，並請改為利用之後開設的官方轉售網站。
不只當「黃牛」會被罰 買「黃牛票」可能遇到詐騙案
主辦單位讀賣新聞社已針對非法轉售者展開調查。除了會向警察機關通報非法轉售者外，也將根據比賽觀賽契約約款採取拒絕販售門票等措施。在去年3月的大聯盟東京海外賽中，已有數起因在未經許可的轉售網站進行非法轉售，而被警察依違反《門票非法轉售禁止法》嫌疑逮捕，並受到罰金 100 萬日圓罰款的案例。
官網呼籲，不僅「黃牛」會被罰，購買非法轉售門票的消費者也必須配合警察調查。同時，也曾發生過轉讓門票卻詐取現金的詐騙事件。經典賽官網再次呼籲，「請勿在未經許可的轉售網站上架或購買門票。」
