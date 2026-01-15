我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC世界棒球經典賽C組預賽門票今日全面開賣，「台日大戰」豪不意外的秒殺。（圖／截圖自日本國內eplus）

▲WBC世界棒球經典賽C組預賽門票今日全面開賣，「台澳大戰」所剩位置不多，僅剩下少許下層看台以及上層、外野座位。（圖／截圖自日本國內eplus）

▲WBC世界棒球經典賽C組預賽門票今日全面開賣，「台捷大戰」所剩位置不多，僅剩下上層看台與外野座位。（圖／截圖自日本國內eplus）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）倒數49天，今（15）日除了是中華隊啟動第1階段春訓，亦是經典賽C組門票全面開賣的日子，晚間18點開賣時間一到，日本售票網全部陷入「癱瘓」狀態，經《NOWnews 今日新聞》記者實測，日本國內eplus約19點20分左右順暢，其餘平台仍持續「罷工」，截至今日20點30分，「台日大戰」、「台韓大戰」已完售，「台澳大戰」、「台捷大戰」皆剩餘上層與外野座位。C組賽事門票於今晚18點全面開賣，並且分為日本國內販售與海外販售。而此次售票非抽選制，而是「先搶先贏」，共有4個線上平台開賣賽事門票，分別是日本國內eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，另外東京巨蛋也開放現場排隊購票，但僅限於非日本隊賽事。經過2個小時的瘋搶，日本隊4場比賽包含一搬席位、輪椅席、視野不良席全數完售。不過較令人意外的是，中華隊首戰澳洲下層幾乎完售，第3戰交手捷克更只剩下上層與外野，最後一戰碰上韓國，更是出乎意料全數售出。截至15日晚點20點30分，透過日本國內eplus的系統查看餘票，「台澳大戰」的可購買區域僅剩下下層一壘側指定席B、上層指定席C以及兩側外野。「台捷大戰」可購買區域僅剩下上層指定席C以及兩側外野。經《NOWnews 今日新聞》記者實測，海外eplus幾乎無法有效進入購票頁面，Lawson Ticket雖然有顯示排隊人數與等待時間，實際上卻是無止盡的等待，反倒是日本國內eplus大約在台灣時間19點20分左右開始順暢，可以進入購票選位頁面。有趣的是，「台韓大戰」竟然出現完售的景象，且是在海外eplus癱瘓的狀態下賣光門票，讓人不禁懷疑，要多少人是透過日本國內eplus購票，事實上，日本國內eplus的申辦門檻不易，必須要有日本電話門號、收件地址方可申辦會員，因此「台韓大戰」的門票能夠全數售出相當不容易。