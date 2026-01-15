我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽C組門票全面開賣，日本Lawson Ticket系統湧入超過40人搶票。（圖／截圖自Lawson Ticket）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）倒數49天，今（15）日除了是中華隊啟動第1階段春訓，經典賽C組門票也全面開賣，經《NOWnews 今日新聞》記者實測，日本售票網全部陷入「癱瘓」狀態，尤其是日本國內、海外eplus全數系統直接「罷工」，讓許多網友崩潰喊出「完全進不去」、「放棄買票了」C組賽事門票於今晚18點全面開賣，並且分為日本國內販售與海外販售。而此次售票非抽選制，而是「先搶先贏」，共有4個線上平台開賣賽事門票，分別是日本eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，另外東京巨蛋也開放現場排隊購票，但僅限於非日本隊賽事。由於此次售票是經典賽開賽前最後1次售票，台灣、日本球迷首選目標都是「台日大戰」，18點一到，日本國內、海外eplus全數陷入「癱瘓」狀態，完全無法進入選票頁面，日本Lawson Ticket則是排隊人數超過40萬，等待時間超過1小時。「WBC海外購票」也衝上Google熱搜關鍵，成為台灣當前最熱門的話題。許多網友紛紛在社群上表示，「系統掛了」、「完全進不去」、「這系統完全不堪用」、「放棄了」、「到底要怎麼進去頁面」。