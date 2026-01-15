2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）倒數49天，中華隊今（15）日在國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，除此之外，經典賽C組門票也將於今日台灣時間18點準時開賣，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理最完整搶票資訊，「該從哪搶？」、「該買哪區？」一次全看懂。
經典賽C組門票幾點開賣？ 《NOWnews》一次整理好
經典賽C組參賽隊伍除了中華隊，還有韓國、澳洲、捷克以及地主日本。中華隊將在3月5日上午11點展開第一場比賽，交手澳洲隊，3月6日晚間18點強碰日本隊，3月7日上午11點「晚接午」遭遇捷克隊，最後於3月8日上午11點與世仇韓國隊交鋒。
C組賽事門票於今晚18點全面開賣，並且分為日本國內販售與海外販售。而此次售票非抽選制，而是「先搶先贏」，共有4個線上平台開賣賽事門票，分別是日本eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，另外東京巨蛋也開放現場排隊購票，但僅限於非日本隊賽事。
2026WBC經典賽C組線上販售4大平台如下：
📍日本eplus：網址點這
販賣內容：C組全場次賽事
販賣時間：1月15日18：00
販售對象：僅日本國內，需申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址
門票形式：實體紙本票
領票地點：日本7-11、全家
張數限制：每次最多4張
📍海外eplus：網址點這
販賣內容：C組全場次賽事
販賣時間：1月15日18：00
販售對象：僅限海外，無需申辦會員，付款需使用信用卡
門票形式：手機電子票
領票地點：手機收票
張數限制：每次最多4張
📍Lawson Ticket：網址點這
販賣內容：C組全場次賽事
販賣時間：1月15日18：00
販售對象：僅日本國內，需日本當地網路與申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址
門票形式：實體紙本票
領票地點：Lawson
張數限制：每次最多4張
📍Ticket Pia：網址點這
販賣內容：C組非日本隊賽事
販賣時間：1月15日18：00
販售對象：不限，需申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址
門票形式：實體紙本票
領票地點：日本7-11、全家
張數限制：每次最多4張
2026WBC經典賽C組實體販售地點如下：
📍東京巨蛋現場：地址點這
販賣內容：C組非日本隊賽事
販賣時間：1月16日10：00至16：00
販售對象：不限，需現場排隊買票
門票形式：實體紙本票
張數限制：每場次最多8張
📍2026WBC經典賽日本隊比賽門票座位圖、價格（含3月6日交手中華隊）
📍2026WBC經典賽非日本隊比賽門票座位圖、價格（含中華隊應援席）
📍2026WBC經典賽購票方向Q&A
🔶Q：若我只想看中華隊比賽，該怎麼買票？
🔷A：1.可以直接透過海外eplus購買，使用手機電子票。2.前往東京巨蛋購買，使用實體紙本票
🔶Q：若我不住日本，想看日本隊與中華隊比賽，該怎麼買票？
🔷A：1.可以透過海外eplus購買，使用手機電子票。
🔶Q：若我住在日本，想看日本隊與中華隊比賽，該怎麼買票？
🔷A：1.可以透過Lawson Ticket、日本eplus購買，使用實體紙本票。2.前往東京巨蛋購買，使用實體紙本票
📍C組中華隊賽事應援區域
3月5日vs澳洲：三壘指定席A部分區域、三壘指定席B
3月6日vs日本：左外野部分區域
3月7日vs捷克：三壘指定席A部分區域、三壘指定席B
3月8日vs韓國：一壘指定席A部分區域、一壘指定席B
📍東京巨蛋完整座位區資訊
⚾2026年WBC經典賽C組5隊上屆成績
日本：預賽4勝0敗（分組第1）、冠軍
澳洲：預賽3勝1敗（分組第2）、八強
韓國：預賽2勝2敗（分組第3）、未晉級
台灣：預賽2勝2敗（分組第5）、未晉級
捷克：預賽1勝3敗（分組第4）、未晉級
資料來源：2026WBC經典賽購票網站、東京巨蛋官網
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|11：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
資料來源：2026WBC經典賽購票網站、東京巨蛋官網
