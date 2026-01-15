我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊為備戰經典賽，今日展開第一階段集訓。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.25）

2026WBC經典賽C組線上販售4大平台如下：

2026WBC經典賽C組實體販售地點如下：

📍2026WBC經典賽日本隊比賽門票座位圖、價格（含3月6日交手中華隊）

▲經典賽預賽C組日本隊出賽場次座位圖。 （圖／取自WBC售票網站）

▲經典賽預賽C組日本隊出賽場次票價表。 （圖／取自WBC售票網站）

📍2026WBC經典賽非日本隊比賽門票座位圖、價格（含中華隊應援席）

▲經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月5日（澳洲）、3月7日（捷克）座位圖。 （圖／取自WBC售票網站）

▲經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月8日（韓國）座位圖。 （圖／取自WBC售票網站）

▲經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月5日（澳洲）、3月7日（捷克）、3月8日（韓國）門票價格。 （圖／取自WBC售票網站）

📍2026WBC經典賽購票方向Q&A

📍C組中華隊賽事應援區域

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 11：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ⚾2026年WBC經典賽C組5隊上屆成績



日本：預賽4勝0敗（分組第1）、冠軍



澳洲：預賽3勝1敗（分組第2）、八強



韓國：預賽2勝2敗（分組第3）、未晉級



台灣：預賽2勝2敗（分組第5）、未晉級



捷克：預賽1勝3敗（分組第4）、未晉級



資料來源：2026WBC經典賽購票網站、東京巨蛋官網



2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）倒數49天，中華隊今（15）日在國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，除此之外，經典賽C組門票也將於今日台灣時間18點準時開賣，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理最完整搶票資訊，「該從哪搶？」、「該買哪區？」一次全看懂。經典賽C組參賽隊伍除了中華隊，還有韓國、澳洲、捷克以及地主日本。中華隊將在3月5日上午11點展開第一場比賽，交手澳洲隊，3月6日晚間18點強碰日本隊，3月7日上午11點「晚接午」遭遇捷克隊，最後於3月8日上午11點與世仇韓國隊交鋒。C組賽事門票於今晚18點全面開賣，並且分為日本國內販售與海外販售。而此次售票非抽選制，而是「先搶先贏」，共有4個線上平台開賣賽事門票，分別是日本eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，另外東京巨蛋也開放現場排隊購票，但僅限於非日本隊賽事。