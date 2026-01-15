我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊今（15）日展開第一階段集訓，共計31人報到，加上樂天桃猿牛棚大將陳冠宇回歸，首波集訓確定共計32人。其中中華職棒球員佔多數，人數達到25人，旅外7人。其中去年戰績墊底的富邦悍將，集訓首日戴培峰、曾峻岳、張育成、張奕與李東洺5人報到，為各隊最多，去年台灣大賽對戰組合，中信兄弟、樂天桃猿則有4人入選。中華隊球員昨晚抵達下榻飯店，今日起於高雄左營國訓中心展開第一階段集訓，昨晚有27人報到，今日再加上3投1野，包含富邦悍將張奕、李東洺2位投手，味全龍牛棚大將林凱威，以及統一獅外野球星邱智呈，開訓儀式上，總教練曾豪駒也親口透露，樂天桃猿陳冠宇將在後續入隊，等於首波集訓名單共有32人。中華隊集訓32人名單中，共計17位投手、15位野手，其中25人為中職選手，富邦悍將有戴培峰、曾峻岳、張育成、張奕與李東洺5人報到，為6隊最多，中信兄弟、樂天桃猿、台鋼雄鷹、味全龍則都有4人報到，統一獅3人最少，但7名旅外選手中，旅日組古林睿煬、林安可，都出自於統一獅。旅外方面則有7人入選，旅日組仍是最大宗，有古林睿煬、林安可與孫易磊3人入選，旅美方面為張弘稜、鄭宗哲，另有效力韓職韓華鷹隊的王彥程，以及12強冠軍捕手、目前無合約在身的林家正。富邦悍將（5人報到）：戴培峰、曾峻岳、張育成、張奕、李東洺樂天桃猿（4人報到）：莊昕諺、陳晨威、林子偉、賴胤豪、陳冠宇（後續回歸）中信兄弟（4人報到）：江坤宇、吳俊偉、宋晟睿、鄭浩均台鋼雄鷹（4人報到）：吳念庭、韋宏亮、王博玄、林詩翔味全龍（4人報到）：吉力吉撈．鞏冠、張政禹、蔣少宏、林凱威統一獅（3人報到）：胡智爲、陳傑憲、邱智呈旅外（7人報到）：古林睿煬、孫易磊、林安可（以上旅日）、張弘稜、鄭宗哲（以上旅美）、王彥程（旅韓）、林家正（無合約）