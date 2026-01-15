我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓於今(15)日在高雄國訓中心開訓。在眾多球星中，2024年在世界12強棒球賽以精湛引導功力圈粉無數、引爆「家正婦」熱潮的捕手林家正，也帥氣現身報到。目前身為自由球員的他，除了展現為國效力的堅定決心，對於外界最關心的下一步動向，他也首度鬆口表態：「不排除任何可能性，包含回台灣打中華職棒。」林家正2024年在12強賽事中，憑藉著與投手群的完美默契與靈活配球，協助中華隊在冠軍戰完封日本，被譽為奪冠的幕後「隱形功臣」。談起這次再度入選WBC集訓名單，林家正透露，總教練曾豪駒早在去年底就親自致電徵詢意願。「當時教練很早就跟我說了，我完全沒有猶豫，馬上就答應。」林家正語氣堅定地表示，能夠穿上中華隊、台灣隊的球衣，對他來說是無上的榮耀，「很榮幸，也很開心能再跟這群兄弟們一起為了同一個目標奮鬥。」再次回到熟悉的國家隊體系，林家正坦言經過年底的休息沈澱，今天報到的感覺「特別不一樣」。他也提到自己看了12強紀錄片《冠軍目標》，內心感觸良多，也期許能將這份精神延續到經典賽，再次創造奇蹟。「真的非常感動，」林家正回憶道：「回想打12強時，我們一開始完全不被看好，是被大家看作Underdog(弱者)，但我們一路挺進，最後拿下冠軍。那種大家團結一心、為了同一個目標前進的逆襲感，真的讓人難忘。」林家正去年7月遭美職奧克蘭運動家釋出後轉戰獨立聯盟，年底更罕見地自費前往日本職棒球隊參加秋訓。他解釋，原訂計畫是參加冬季聯盟，但因在獨盟比賽時頭部多次受傷，為了保護身體而作罷，「想說與其休息不如做點什麼，剛好有機會去日本，就去吸收不同風格的棒球文化，讓自己變得更強。」目前無約一身輕的他，未來動向備受關注。林家正表示，現階段會將所有專注力放在中華隊集訓，詳細合約規劃將交由經紀人處理。不過當媒體追問「中華職棒是否在選項內」時，他語帶保留但也沒把門關上：「我不排除任何可能，包含中職在內，但現在就是專心備戰經典賽。」面對即將到來的挑戰，林家正表示雖然隊友多是12強的老戰友，但仍有新面孔加入，捕手群的首要任務是盡快「熟悉彼此」，後續將與投捕教練高志綱研擬針對WBC的作戰策略。