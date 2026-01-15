我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊今（15）日展開第一階段集訓，效力MLB匹茲堡海盜高階1A小將張弘稜，入選中華隊32人集訓名單，他坦言上周才收到徵召，經過球團許可後，就火速同意參與集訓，成為投手教練林岳平口中「低調的黑馬」。張弘稜去年旅美球速激升至98英里（157公里），談到球速增長關鍵，他歸因於休賽季每天往返台中、台南，跟著郭泓志、林振瑋一起訓練。張弘稜上次入選國家隊集訓，已經在2021年U23培訓隊，睽違5年再次入選，就是最高層級的經典賽，張弘稜坦言興奮又緊張，「把平時練習的東西把它帶到中華隊這邊，然後繼續延續下去這樣，其實沒有做什麼太大的改變。把自己準備好，然後等國家需要我的時候，我可以為國家盡一份心力這樣。」張弘稜透露，上星期收到徵召後，先跟母隊匹茲堡海盜那邊聯繫取得同意，馬上投入跟著中華隊一起訓練，至於是否會影響到調整進度，張弘稜笑說不會，「其實我在休賽季的時候，有給自己一個目標，說今年WBC我想要打，所以有把自己準備好，提早做準備這樣。」中華隊總教練林岳平受訪時，特別點名張弘稜，是集訓名單中低調的大黑馬，提到張弘稜球速激增，張弘稜也透露，2024年極速約94、95英哩，去年已經提升到98英哩。「去年其實我嘗試不一樣的訓練。前年的話我是按照球隊的課表，也都有按照自己做自主訓練。」張弘稜透露，「去年開始，我跟著小郭賢拜（郭泓志）跟振瑋一起，每天都從台中、台南這樣來回通勤，這是為了投資自己。」張弘稜希望未來可以再把極速繼續提升，並透露目前已經進行3次牛棚，目前調整也以春訓方向為主，談到新球季目標，張弘稜笑說，「層級當然越高越好，局數我自己是設定120局，因為去年有破百，那今年就慢慢地一步一步來這樣。」