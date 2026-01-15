我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆世界棒球經典賽，中華隊今（15）日正式於高雄左營國訓中心，展開第一階段集訓，昨日晚間共有27人入住飯店，今日確定再增加3投1野，集訓首日確定31人報到。其中在兩屆世界棒球12強豪奪5勝、累積21.2局無失分的國際賽之王張奕回歸中華隊最受矚目，另外還有味全龍林凱威、富邦悍將李東洺2位投手，另外統一獅外野球星邱智呈也正式投入集訓。中華隊今天15日展開第一階段集訓，昨晚確定有27位球員進入下榻飯店，多數為中職球員，旅外球員則為7位，其中包含目前無合約在身的12強冠軍捕手林家正，以及旅美小將「飄髮哥」張弘稜，驚喜進入名單成為最大亮點。中華隊稍早於左營國訓中心展開開訓儀式，確定再增加3投1野、共4人加入，分別是張奕、林凱威、李東洺與邱智呈，中華隊集訓首日確定來到31人，總計15位投手、16位野手。張奕2019年還在日職時期，就入選第2屆世界棒球12強中華隊，儘管是生涯首度披上一級國家隊球衣，但作為先發投手的張奕一夫當關，預賽面對委內瑞拉先發7局無失分，送出6次三振奪勝，複賽面對強敵韓國先發，再繳出6.2局無失分，率領中華隊7：0贏球，總計2勝、13.2局無失分，打破大谷翔平留下的連續局數未失分紀錄（13局）。2024年底舉辦的12強賽，張奕以富邦悍將投手身分入選，改從牛棚出發累積8局無失分，還成為中華隊轉運手獨拿3勝，其中冠軍賽面對日本，第5局起中繼3局只被打出2支安打，完全封鎖日職全明星攻勢，最終累積21.2局無失分，成為中華隊冠軍一員，兩屆12強5勝0敗、累積21.2局無失分成就，也讓他受封為國際賽之王。中職：戴培峰、莊昕諺、陳晨威、江坤宇、吳念庭、吉力吉撈、曾峻岳、韋宏亮、吳俊偉、宋晟睿、林子偉、王博玄、林詩翔、張政禹、蔣少宏、胡智爲、陳傑憲、鄭浩均、張育成、賴胤豪、張奕、林凱威、李東洺、邱智呈旅美：張弘綾、鄭宗哲旅日：古林睿煬、孫易磊、林安可旅韓：王彥程無所屬：林家正