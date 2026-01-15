備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊今（15）日於高雄左營國訓基地，展開第一階段集訓，首波名單有27人報到，除了眾所矚目的中華隊當家鐵捕林家正如期亮相之外，名單中最大亮點是24歲、過去有「飄髮哥」稱號的旅美好手張弘稜，上周接獲國家隊徵召後，確定投入集訓，第一階段就報到中華隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊今展開第一階段集訓　農曆年初三移師大巨蛋

中華隊即將在3月5日於經典賽C組預賽開幕戰面對澳洲，今日搶先同組對手，展開2026年第一階段集訓，中間經過農曆年，第二階段會在大年初三展開，屆時將移至台北大巨蛋，讓球員開始熟悉室內場地，並於2月25日至28日，迎接2026台日棒球國際交流賽，日本職棒強權福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士的熱身賽。

中華隊第一階段集訓，首波名單有27人報到，但陸續會有旅外球員離隊，先行前往母隊投入春訓，直到第二階段、或是開打前才會回歸。

12強冠軍鐵捕林家正現身　「飄髮哥」張弘稜驚喜入選

27人名單中以中職球員佔多數，旅外好手方面，目前無合約在身的林家正如期現身報到，已剪掉一頭秀髮的「飄髮哥」張弘稜，驚喜進入名單成為最大亮點。

張弘稜本季在海盜高階1A投出成績，單季5勝7敗、防禦率4.82，這是他生涯首度入選一級國家隊培訓名單，上一次入選國際賽，已經是2021年的U23培訓名單。

▲張弘稜本季效力匹茲堡海盜高階1A，具備190公分的出色身高，搭配極速98英里火球。（圖／翻攝自Bradenton Marauders社群平台 X）
▲張弘稜本季效力匹茲堡海盜高階1A，具備190公分的出色身高，搭配極速98英里火球。（圖／翻攝自Bradenton Marauders社群平台 X）
中華隊第一階段集訓27人報到名單：

中職：戴培峰、莊昕諺、陳晨威、江坤宇、吳念庭、吉力吉撈、曾峻岳、韋宏亮、吳俊偉、宋晟睿、林子偉、王博玄、林詩翔、張政禹、蔣少宏、胡智爲、陳傑憲、鄭浩均、張育成、賴胤豪

旅美：張弘綾、鄭宗哲

旅日：古林睿煬、孫易磊、林安可

旅韓：王彥程

無所屬：林家正

經典賽相關報導：

🔥經典賽／中華隊今日展開集訓！27人已完成報到　旅美張弘稜成亮點

🔥經典賽／中華隊43人名單流出！球迷狂問「他」近況：有入選很安心

🔥經典賽／鄭浩均入選中華隊43人名單！中信兄弟王牌有望扛下先發？

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽點將錄／卡洛爾圓夢代表美國出戰　史上首位25轟50盜新人王

經典賽／藍鳥強打捕手柯克接WBC墨西哥隊長　本季敲15轟、76打點

中職／卡諾獅難忘經典賽「夢幻對決」！直言美國遇日本就特別想贏

經典賽／12強被台灣打爆！高永表沒想過入選WBC：當時狀態不好