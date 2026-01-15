我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將內野手張育成完成經典賽中華隊第一階段報到。（圖／記者陳柏翰攝,2025.1.14）

▲中信兄弟外野手宋晟睿完成經典賽中華隊第一階段報到，他表示，很開心能夠再次收到中華隊邀請。（圖／記者陳柏翰攝,2025.1.14）

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（15）日將於國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，昨（14）日傍晚為球員報到日，經《NOWnews 今日新聞》記者實際觀察，共有27位選手完成報到，其中，旅美野手鄭宗哲率先抵達，旅美投手張弘稜則是成為「亮點」，據了解，昨晚尚未報到的選手，今日將直接前往國訓中心會合。經典賽倒數49天，中華隊今日在國訓中心展開第一階段集訓，昨日傍晚於下榻飯店進行選手報到，經記者觀察，旅美好手鄭宗哲「搶頭香」，成為首位報到的球員，其他選手則陸續抵達，「國防部長」張育成約晚間9點30分抵達飯店完成報到程序。最終共27位選手完成報到，其中旅外共有7位，分別是旅美的鄭宗哲、張弘稜、林家正，旅日的古林睿煬、孫易磊、林安可以及旅韓的王彥程。現年24歲的張弘稜成為昨日報到的「亮點」，2022年簽約匹茲堡海盜隊，去年球季升上高階1A，共出賽25場，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績，無論出賽數、投球局數皆是生涯新高。張弘稜進入成棒後尚未穿過中華隊球衣，僅入選過2020年亞大棒培訓隊以及2021年U23世界盃培訓隊，若張弘稜最後能成功入選經典賽中華隊30人名單，將解鎖國家隊初體驗。中職方面，共有20位選手完成報到，分別是捕手戴培峰、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠，內野手江坤宇、吳念庭、張育成、林子偉、張政禹，外野手王博玄、宋晟睿、陳傑憲、陳晨威，投手莊昕諺、曾峻岳、韋宏亮、吳俊偉、林詩翔、胡智爲、鄭浩均、賴胤豪。兄弟外野手宋晟睿繼去年的經典賽資格賽後，再度受邀參與中華隊集訓，他表示，很開心能再次參與集訓，可以見到平常較少交流機會的學長，會好好把握集訓的機會。中華隊今日展開第一階段集訓，預計練到農曆過年前，放4天年假後，北上臺北大巨蛋展開第二階段集訓，2月26、27日將交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士，隨後於2月28日前往日本宮崎進行官辦熱身賽，3月4日移動至東京巨蛋，3月5日迎接預賽首戰。富邦悍將：戴培峰、張育成、曾峻岳味全龍：吉力吉撈・鞏冠、張政禹、蔣少宏台鋼雄鷹：韋宏亮、林詩翔、王博玄、吳念庭統一獅：陳傑憲、胡智爲中信兄弟：江坤宇、宋晟睿、鄭浩均、吳俊偉樂天桃猿：林子偉、陳晨威、莊昕諺、賴胤豪旅日：古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、林安可（西武）旅美：鄭宗哲（光芒）、林家正（無所屬）、張弘稜（海盜）旅韓：王彥程（韓華）