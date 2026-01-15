我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊備戰第6屆WBC經典賽，今（15）日正式展開第一階段集訓，統一獅球星陳傑憲連續第3次扛起「台灣隊長」重擔，談到續接隊長過程，陳傑憲笑說，是昨晚在飯店如廁時，總教練曾豪駒敲他的房門詢問他意願，「沒想到是在很匆忙跟尷尬情況下，答應這件事。」陳傑憲繼前年底12強，去年初資格賽後，第三度扛下中華隊隊長重任，他透露昨晚與總教練曾豪駒尷尬又有些有趣的小故事，「昨天在上廁所有人按鈴，我打開貓眼才看到是總教練，他跟我說：『這次繼續麻煩你！』，我說『好，沒問題』。」陳傑憲笑說，沒想到是在很匆忙跟尷尬情況下答應這件事，「他後來也傳訊息給我說不好意思，我說我才拍謝，這麼裸露狀態下出現。」談到與曾豪駒的配合，陳傑憲口中滿是感謝，「希望把團隊氣氛製造起來，大家在場上開心享受球賽。」陳傑憲隨後透露，這次報到，球隊氛圍感覺跟12強很像，「大家很熟悉彼此，氣氛很熱絡，一上巴士，大家話匣子就打開，分享休賽季去哪訓練等等，很開心的氛圍一起面對集訓。」中華隊第一階段集訓在高雄左營國訓中心，農曆年後初三則會移至大巨蛋，陳傑憲認為這樣的安排很好，「有點一階段、一階段，讓身體暖身的感覺。很感謝中職聯盟、運動部、國訓中心三方配合，在這麼舒服環境下練球，很期待接下來的訓練。」中華隊第一階段集訓，若加上後續回歸的陳冠宇，共有32人報到，中職25人佔多數，許多旅外好手也還未回歸，陳傑憲希望在旅外好手回歸之前，把球隊氣氛帶起來，「這樣他們很快就可以融入，台灣人都很熱情，等到他們回歸，就會被感染。期待旅外好手回歸，享受會長、聯盟幫我們準備這麼好的環境，國家隊福利真的不一樣了，也有感覺到他們很期待為國家隊出戰。」陳傑憲透露，包含林維恩、沙子宸，休賽季都會來到台南找統一獅運科投手教練曾浩哲訓練，陳傑憲與他們也有聊過，「分享他們大概何時可以投入，從他們眼中也有看出期待感，年輕選手有那個心，為國家隊付出，很Respect他們，希望他們把自己調整好，再一起並肩作戰。」陳傑憲也說，現在集訓才剛開始，誰都不知道結果會如何，但至少有好的開始，「目前氛圍製造起來都是很好的，可以控制的是自己，內部相處上，訓練跟投入上，都用積極心態來面對，一起開心打球，自然會有好的結果出現。」我有跟自己傷勢好好對話，休賽季趕快把傷勢...要說到痊癒不可能，運動員應該都沒有辦法帶著痊癒回到場上，都在可控範圍內，想趕快跟大家投入訓練，可以控制自己的心態，我想為國家付出，但身體不能控制，所以我回到場上，希望自己可以健康、平安的打完。