▲林家正去年底來到日職，參與日本火腿、橫濱DeNA秋訓，與日本捕手諸多交流，一度讓他躍上台日新聞版面。（圖／取自火腿隊官方IG）

第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日即將開打，中華隊43人名單自今（12）日凌晨於網路上流傳後掀起熱議，不少球迷狂發尋人啟事，詢問「XXX人呢？」，2024年世界棒球12強賽，中華隊投手群發揮出色，預賽各項成績都獨佔榜首，冠軍戰更聯手完封日本，4：0封王畫下完美句點，林家正蹲捕、引導配球功力備受讚譽，被稱作是中華隊奪冠背後的重要功臣，帥氣外型更讓他爆紅出圈，收穫一票被取作「家正婦」的粉絲。後續林家正因為收到運動家附帶大聯盟春訓的合約，因而辭退去年初經典賽，但外界仍就期待看到他站上國際最高殿堂，而根據目前網路流傳的43人名單，目前無合約在身的林家正也如願入選。林家正最早於2019年效力美國職棒系統，主要待在亞利桑那響尾蛇農場，2022年一度站上3A，也是旅美生涯最高層級。去年7月底遭運動家釋出後，林家正轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊，年底曾造訪日職，參與日本火腿、橫濱DeNA秋訓，與日本捕手的美日蹲捕文化交流，一度讓他躍上台日媒體版面，目前則持續尋求下一份合約中。上一屆2023年經典賽，林家正並未披上中華隊戰袍出戰，但有入選同年底進行的杭州亞運，隨中華隊拿到銀牌，接著就是2024年的世界棒球12強賽。