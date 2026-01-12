我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年WBC世界棒球經典賽到來，中華隊第一階段集訓即將於15日展開，據傳中信兄弟本土王牌鄭浩均入選43人名單，在古林睿煬、徐若熙紛紛旅外後，鄭浩均去年6月7日回歸一軍戰場，整季出賽11場拿下5勝1敗，僅有1場未投滿5局，累積54.1局投球中，防禦率僅1.49，每局被上壘率（WHIP）0.90、投手獨立防禦率（FIP）3.12、直球均速148公里，全都是不輸給洋投的頂標水準。攤開2025年中職本土投手成績，勝投王是統一獅終結者陳韻文的6勝，三振王、每局被上壘率王，則都是由徐若熙包辦，鄭浩均1.49防禦率則高居第一，甚至勝過徐若熙的2.05，但因為投球局數未達標，因而不列入排名。以目前網路上流出的中華隊43人名單來看，扣除掉旅日雙王牌古林睿煬、徐若熙，以及可能因額外投球數限制、得從牛棚出發的旅外好手，鄭浩均是11位入選的中職投手中，少數去年整季具備完整先發資歷、且成績最優異者，在唯一大聯盟投手鄧愷威缺陣後，鄭浩均本屆經典賽，可望也會以先發投手來調整。2023年經典賽，鄭浩均當時還未於中職投出成績，因而並未入選，本次將是生涯首次有機會站上國際最高舞台。他上一次披上中華隊戰袍出戰國際賽，則是在2023年9月23日開幕的杭州亞運，他當時已是兄弟本土王牌，雖一度傳出有右手肘傷勢，但最終仍扛下面對中國關鍵戰的先發，主投4局僅被打出2安打、狂飆4K失1分，力助中華隊闖進金牌戰。