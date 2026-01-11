我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第六屆世界棒球經典賽(WBC)即將在3月點燃戰火，各國備戰進入白熱化階段。中華隊預計於1月15日在高雄國訓中心展開首波集訓，但近日卻接連傳出戰力流失壞消息。除了旅美投手鄧愷威、台鋼雄鷹黃子鵬陸續表態缺陣外，2024年在12強表現亮眼的強打林立，也因舊傷復發考量，確定無緣披上國家隊戰袍。反觀衛冕軍日本隊則是精銳盡出，監督井端弘和在接受日媒專訪時更直言，3月6日預賽首戰對決台灣，將是日本隊衛冕之路「最難打的一仗」。日本隊監督井端弘和日前接受日本媒體《Number Web》專訪，談及本屆WBC的戰略佈局。他不諱言地指出，雖然同組還有南韓與澳洲等勁旅，但他心中認定的最大難關，就是3月6日開幕戰對上中華隊。「如果在短期國際賽的第一場比賽就被『卡住』，那種不安感會產生連鎖效應，」井端分析，若首戰未能順利拿下台灣，後續面對宿敵韓國與實力不俗的澳洲時，壓力將會倍增。他坦言，日本隊必須正視在世界12強決賽輸給中華隊的殘酷現實，全隊上下應拋開衛冕者的光環，改以「挑戰者」的心態來面對這場復仇之戰。針對陣容規劃，井端弘和透露目前已鎖定8名正選球員，清一色都是投手，名單中包含超級球星大谷翔平與菊池雄星等現役大聯盟戰力。他強調，由於本屆賽事引入投球計時器且對大聯盟投手有嚴格的使用限制，「投手深度」將是奪冠的絕對關鍵。井端特別點名現年36歲的資深投手菅野智之，認為他在局數限制的規則下，能憑藉優異的控球能力與經驗，有效壓制對手打線一輪，是教練團相當倚重的活棋。日本隊預計在1月中旬前敲定最終30人名單。