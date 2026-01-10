2026年第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，效力美職MLB舊金山巨人的台灣旅美好手鄧愷威，昨日發布581字長文聲明，抱憾婉拒中華隊徵召。原本鄧愷威若能參戰，定是先發輪值重要成員，如今失去這位去年唯一具備大聯盟資歷的「壓箱底」，中華隊迎戰各國「大聯盟級」打線以及連打4天賽程，除仰賴旅日雙王牌古林睿煬、徐若熙各扛一場外，其餘場次恐得啟動投手車輪戰。
鄧愷威有高三振率、與大聯盟打者對戰經驗豐富
鄧愷威原先在中華隊先發輪值中扮演重要角色，除具備投長局數價值外（大聯盟8場出賽有7場先發），去年大聯盟每九局可以送出11.8次三振、3A更達到驚人的14.1，高三振率特性在短期賽相對吃香，且比起古林睿煬、徐若熙，鄧愷威交手「大聯盟級」打者經驗明顯更豐富，也讓韓國將其喻為中華隊「隱形王牌」。
根據本屆經典賽投手用球數限制，分組賽最多65球、八強賽80球、四強與決賽才能達到95球，且有嚴格的休息規定：投超過30球（含）就需休息1天，連續兩天登板也強制休息一天，投超過50球則要休息4天，其宗旨為保護球員健康，也嚴重影響各隊投手調度。
中華隊預賽連打4天 更考驗投手調度
在此前提下，中華隊考驗比其他隊更大，原因在於本屆賽程中華隊為連打4天，從3月5日午場開幕戰面對澳洲，一路打到3月8日午場交手勁敵韓國，代表首戰登板投手若投超過50球，整個預賽都確定無法再出賽，包含最終戰面對韓國的關鍵戰役。
攤開中華隊可能的投手陣容，有望參賽的旅日雙王牌古林睿煬、徐若熙，有望各扛下一場先發，還得期待旅美投手也加入戰局，包含層級最高達3A的林昱珉、陳柏毓，以及莊陳仲敖、林維恩甚至沙子宸等人，但由於幾位球員都是球團重點栽培新秀，屆時若參賽可能還有球團限制的用球數限制，更添增調度難度。
投手車輪戰成必要手段 能投「跨局數」很重要
因此少去鄧愷威後，中華隊先發輪值調度更得步步為營，逐場擺出雙先發、甚至3先發方式應戰，再去依照每場賽果去妥善安排，投手車輪戰勢必成為必要手段。
除此之外，投手陣容中也可能得盡量選進多位「先發底」投手，來負擔可能的跨局數、長局數投球，例如去年中職下半季投出回春身手，總計43.1局交出ERA+118.6的統一獅強投胡智爲，或是台鋼雄鷹新任本土王牌黃子鵬，2人過去都曾有從牛棚出戰的經驗，若能入選，將成為中華隊投手調度上的重要活棋。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克