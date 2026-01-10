我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力統一獅的前旅美好手胡智爲，下半季表現亮眼，過去也有豐富國際賽經驗。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，效力美職MLB舊金山巨人的台灣旅美好手鄧愷威，昨日發布581字長文聲明，抱憾婉拒中華隊徵召。原本鄧愷威若能參戰，定是先發輪值重要成員，鄧愷威原先在中華隊先發輪值中扮演重要角色，除具備投長局數價值外（大聯盟8場出賽有7場先發），去年大聯盟每九局可以送出11.8次三振、3A更達到驚人的14.1，高三振率特性在短期賽相對吃香，且比起古林睿煬、徐若熙，鄧愷威交手「大聯盟級」打者經驗明顯更豐富，也讓韓國將其喻為中華隊「隱形王牌」。根據本屆經典賽投手用球數限制，分組賽最多65球、八強賽80球、四強與決賽才能達到95球，且有嚴格的休息規定：投超過30球（含）就需休息1天，連續兩天登板也強制休息一天，投超過50球則要休息4天，其宗旨為保護球員健康，也嚴重影響各隊投手調度。在此前提下，中華隊考驗比其他隊更大，原因在於本屆賽程中華隊為連打4天，從3月5日午場開幕戰面對澳洲，一路打到3月8日午場交手勁敵韓國，代表首戰登板投手若投超過50球，整個預賽都確定無法再出賽，包含最終戰面對韓國的關鍵戰役。攤開中華隊可能的投手陣容，有望參賽的旅日雙王牌古林睿煬、徐若熙，有望各扛下一場先發，還得期待旅美投手也加入戰局，包含層級最高達3A的林昱珉、陳柏毓，以及莊陳仲敖、林維恩甚至沙子宸等人，但由於幾位球員都是球團重點栽培新秀，屆時若參賽可能還有球團限制的用球數限制，更添增調度難度。因此少去鄧愷威後，中華隊先發輪值調度更得步步為營，逐場擺出雙先發、甚至3先發方式應戰，再去依照每場賽果去妥善安排，投手車輪戰勢必成為必要手段。除此之外，投手陣容中也可能得盡量選進多位「先發底」投手，來負擔可能的跨局數、長局數投球，例如去年中職下半季投出回春身手，總計43.1局交出ERA+118.6的統一獅強投胡智爲，或是台鋼雄鷹新任本土王牌黃子鵬，2人過去都曾有從牛棚出戰的經驗，若能入選，將成為中華隊投手調度上的重要活棋。