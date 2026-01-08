第6屆世界棒球經典賽3月5日即將於東京巨蛋開打，C組賽程也出爐，晉級名額形成台、日、韓3搶2局面，澳洲也有望扮演攪局者，其中台灣最主要競爭對手韓國，雖然首戰打完後獲得1天休息時間，但後續得先於晚場挑戰大魔王日本，隔日午場再戰中華隊，等於在14小時內連打2支晉級主要假想敵，賽程難度堪稱「煉獄級」。
韓國連3屆止步預賽 想組史上最強國家隊
韓國過去3屆經典賽皆止步預賽，本屆與中華隊、日本再度分到同組，韓國隊史經典賽面對中華隊取得4勝0敗絕對領先，但中華隊本屆投手陣容強大，又挾帶2024年底於世界棒球12強奪冠的氣勢，韓國沒有輕敵空間，期望豪組史上最強國家隊。
除MLB三大球星金河成、李政厚與金慧成有望歸隊外，投手方面則冀望聖路易紅雀「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien）等5位韓裔球員參戰。
韓國賽程很難打！打完日本14小時內再戰中華隊
除了韓國總教練柳志炫點名中華隊是強隊之外，韓國晉級路上最大困難仍在於賽程偏硬。首戰5日晚場面對捷克，隔日雖獲得1天休兵日，但7日晚場就要交手大谷翔平領軍的日本。
更重要的是，從當地時間18點打完比賽約22點，包含收拾裝備、返回飯店，只有不到14小時休息時間，韓國就要再迎戰中華隊，若屆時雙方都為1勝1敗，該戰勝敗結果，對兩隊而言，恐都是晉級路上最關鍵一戰，讓韓國也傳出有望使用「抓放策略」，放掉晚場日本，將主力投手全部壓在隔日午場的台韓大戰上。
中華隊也有「晚接午」 但午場對手是捷克
反觀中華隊，中間也有一場「晚接午」賽事，同樣是晚場（6日）打日本，但隔日午場對手，是C組實力相較落後的捷克，打完後，8日最終戰才面對韓國。
兩隊賽程同樣有「晚接午」情況下，中華隊午場對手為捷克，且對韓國戰安排在最後一場，若調度順利，可以把更多主力投手資源，全力投注在最關鍵的台韓大戰，反觀韓國，打完中華隊後不論輸贏，隔日還要交手實力不俗的澳洲，也有輸不得壓力。
中華隊本屆賽程主要考驗，還是在於得連4天出賽，更考驗教練團對於投手陣容的調度問題，在經典賽先發投手僅有65球用球數限制下，無疑得選進更多位具備「先發底」的投手，逐場安排雙先發、甚至3先發的方式，小心應戰每場比賽。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克