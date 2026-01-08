我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ▲韓國7日至8日，得於14小時內連打日本、中華隊2支傳統強權，考驗投手陣容調度。（圖／美聯社／達志影像）



第6屆世界棒球經典賽3月5日即將於東京巨蛋開打，C組賽程也出爐，晉級名額形成台、日、韓3搶2局面，澳洲也有望扮演攪局者，其中台灣最主要競爭對手韓國，雖然首戰打完後獲得1天休息時間，韓國過去3屆經典賽皆止步預賽，本屆與中華隊、日本再度分到同組，韓國隊史經典賽面對中華隊取得4勝0敗絕對領先，但中華隊本屆投手陣容強大，又挾帶2024年底於世界棒球12強奪冠的氣勢，韓國沒有輕敵空間，期望豪組史上最強國家隊。除MLB三大球星金河成、李政厚與金慧成有望歸隊外，投手方面則冀望聖路易紅雀「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien）等5位韓裔球員參戰。除了韓國總教練柳志炫點名中華隊是強隊之外，韓國晉級路上最大困難仍在於賽程偏硬。首戰5日晚場面對捷克，隔日雖獲得1天休兵日，但7日晚場就要交手大谷翔平領軍的日本。更重要的是，從當地時間18點打完比賽約22點，包含收拾裝備、返回飯店，只有不到14小時休息時間，韓國就要再迎戰中華隊，若屆時雙方都為1勝1敗，該戰勝敗結果，對兩隊而言，恐都是晉級路上最關鍵一戰，讓韓國也傳出有望使用「抓放策略」，放掉晚場日本，將主力投手全部壓在隔日午場的台韓大戰上。反觀中華隊，中間也有一場「晚接午」賽事，同樣是晚場（6日）打日本，但隔日午場對手，是C組實力相較落後的捷克，打完後，8日最終戰才面對韓國。兩隊賽程同樣有「晚接午」情況下，中華隊午場對手為捷克，且對韓國戰安排在最後一場，若調度順利，可以把更多主力投手資源，全力投注在最關鍵的台韓大戰，反觀韓國，打完中華隊後不論輸贏，隔日還要交手實力不俗的澳洲，也有輸不得壓力。中華隊本屆賽程主要考驗，還是在於得連4天出賽，更考驗教練團對於投手陣容的調度問題，在經典賽先發投手僅有65球用球數限制下，無疑得選進更多位具備「先發底」的投手，逐場安排雙先發、甚至3先發的方式，小心應戰每場比賽。