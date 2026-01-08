我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹後援投手林詩翔去年成功卡位球隊終結者，出賽60場，拿下30次救援成功、防禦率1.79，不僅奪下聯盟救援王，更同時獲得年度新人王寶座，成為聯盟具有代表性的守護神。新賽季林詩翔的薪資有望「3倍跳」，邁向30萬大關，漲幅約200%，此外，林詩翔獲得經典賽中華隊的邀請，成為43人名單的一員，15日將投入中華隊集訓，力拚最終30人名單。現年24歲的林詩翔，2022年中職選秀落榜，2023年捲土重來，在第8輪獲得雄鷹青睞，以簽約金120萬元、激勵獎金50萬加盟。雄鷹在2024年球季的後防線由雷公、吉田一将等洋投把關，林詩翔在菜鳥年大多以中繼身份登板，共出賽30場，防禦率4.15。去年球季，雄鷹將洋投戰力擺在先發，林詩翔獲得球隊終結者的角色，他把握住機會，整年出賽60場，拿下30次救援、4次中繼，防禦率僅1.79，成為聯盟具有代表性的終結者。靠著優異表現，林詩翔不僅獲得聯盟救援王，更拿下一生只有一次的新人王。新賽季林詩翔薪水有望「3倍跳」，將邁向30萬大關，漲幅預計超過200%，成為隊史第1人。除了新賽季「薪情」看好，林詩翔也獲得重任，成為經典賽中華隊43人名單的其中一員，15日將投入中華隊集訓，與眾多好手爭奪最終30人名單。去年球季，中華隊總教練曾豪駒就曾表示，如果林詩翔最終能入選國家隊，不僅對球員來說是好事，也會成為後輩追尋的目標，「這代表只要肯努力，一定會被看見。」