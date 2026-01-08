我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江少慶因林岱安FA補償來到統一獅，本季月薪仍是百萬，目前按照教練團制定的方向持續練習，目標4月下旬於一軍登板。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅備戰新球季，昨（7）日正式展開訓練，休賽季因林岱安FA（自由球員）補償案來到獅隊的江少慶也現身台南球場，獅隊總教練林岳平表示，目標讓江少慶在4月中、下旬登板投球，江少慶則說，轉隊後重新適應環境，按照教練團的制定的方向去走，盼能趕上2月牛棚。現年32歲的江少慶，2021年結束旅外生涯，成為當年的選秀狀元，與悍將簽下4.5年總值6120萬元的超大約，平均月薪超過113萬元，為當時中職球員最高合約。不過江少慶返台後飽受傷痛影響，其中2024年因傷僅出賽4場，去年賽季更因右側胸大肌撕裂傷，導致整季報銷，總計中職4個賽季僅出賽50場，投271.1局，拿下13勝22敗，防禦率3.68。雖然去年賽季0出賽，悍將仍在休賽季把江少慶放入60人名單中，明確表達將江少慶視為戰力之一，不過在捕手林岱安FA補償一案，悍將未把江少慶放入25人保護名單，最終被獅隊選走，改披橘色戰袍。依據聯盟規章，江少慶新賽季的合約不得低於去年，因此本季仍是「百萬身價」。獅隊備戰新球季，昨日展開訓練，江少慶也現身台南球場，他認為，加入獅隊是換個環境打球，重新適應新環境，會開始與新隊友慢慢變熟。轉隊後，江少慶背號也改為「76」號，他指出新背號沒有特別意義，單純在球隊給的選項中挑選一個不一樣的，也透露自己喜歡數字1跟7。獅隊總教練林岳平透露，目前計畫讓江少慶在4月中、下旬於一軍登板，也正按照計畫進行中，江少慶也跟運科投手教練曾浩哲合作，盼能在2月趕上牛棚。餅總表示，確定選擇將江少慶作為補償後，就擬定了復出計畫，練習首日跟教練們進行交流，試著找尋對江少慶有幫助的方向，提升更好的運動表現。