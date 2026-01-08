我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）效力洛杉磯道奇的王牌左投史內爾（Blake Snell）將於台灣時間16日收到一筆來自舊東家舊金山巨人的鉅額款項。根據大聯盟合約資料顯示，巨人須支付史奈爾1700萬美元（約為新台幣5.1億元）的合約金，儘管他目前已身披道奇戰袍，仍因大聯盟特有的延遲支付機制，在此時機點獲得這筆收入。史內爾於2024年3月以2年6200萬美元合約加盟巨人，合約中附帶一年後的球員選擇權（opt-out）。他在完成第一年球季後選擇行使跳脫條款，成為自由球員，隨後與道奇簽下5年1億8200萬美元的長約，成功轉戰國聯強權。由於當初史內爾與巨人合約中設有延遲支付與分期條款，即便史內爾已離隊，巨人仍須依合約內容履行付款義務。根據《Cot’s Baseball Contracts》資料顯示，這筆1700萬美元的款項將於16日正式入帳，成為典型的「人已不在、薪水仍到」案例。史內爾生涯表現亮眼，早在2018年效力光芒時便以21勝5敗、防禦率1.89奪下生涯首座賽揚獎。2020年轉戰教士後，於2023年再度以王牌身手拿下第二座賽揚獎，身價水漲船高。其合約談判全由知名經紀人波拉斯（Scott Boras）操刀，多次成功爭取頂級條件。2025年球季，史奈爾開季因左肩發炎一度長期缺陣，但9月回歸後狀態回穩，並在季後賽期間扮演關鍵角色，協助道奇一路挺進並奪下世界大賽冠軍。