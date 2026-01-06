我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NFL費城老鷹隊超級跑衛巴克利（Saquon Barkley）在全美投注量，僅次於大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

《洛杉磯時報》今（6）日更新博彩網站「BetMGM」公布的2025年後台數據，計算出最熱門「投注球星」TOP10，MLB大聯盟洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平高居第一，排名第2的則是NFL費城老鷹隊超級跑衛巴克利（Saquon Barkley），儘管前10名中過半數為MLB球星，但論單場比賽投注量，排名前10依舊都是NFL球員。大谷翔平今年連續3年、生涯第4度全票當選年度MVP獎，論名氣或實力，都是現役大聯盟最具代表球星，這個大谷旋風不僅在日本持續發燒，也席捲全世界運動圈，尤其在美國當地，對大谷翔平的喜好，橫跨各年齡層，無疑是當今全美4大職業運動中最受歡迎球星。根據博彩網站「BetMGM」公布的2025年整年度後台數據，以運動員名字來搜尋，大谷翔平的投注量遠超其他人，排名第2的是NFL費城老鷹超級跑衛巴克利，他今年剛率隊奪下NFL超級盃冠軍，第3、4名則皆為MLB球星，分別為紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），以及費城費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。這些球星共通點就是堪稱該聯盟數據怪物，有更多數據累積、穩定出賽數，讓投注者可以安心將其視為投注標的，以個人運動員排名來說，前10名中包含6名MLB球員、以及4名NFL球員，但論單場比賽投注量，前10名依舊是NFL球員，顯見美足在北美無遠弗屆的影響力。此外，《洛杉磯時報》也強調，儘管有些關於單一球員的投注，涉及年度最有價值球員（MVP獎）等年度獎項，但大多數投注都是「特殊投注」，結果取決於比賽表現。這些「特殊投注」有相較常見的、如「該場能否擊出全壘打」、「單場衝刺碼數」等等，罕見的則是「吞下幾次三振」，「每碼推進數」等等，MLB球季中，甚至有開過「大谷翔平單場『脫帽致意次數』」，對於投注者而言，數據仍是最刺激、也永遠玩不膩的項目。