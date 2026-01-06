我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比薛特（Bo Bichette）今年打出3成11打擊率、18轟、94分打點成績，世界大賽G7從大谷翔平手中扛出三分砲，讓他打出頂級球星身價。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟新科美聯冠軍多倫多藍鳥，近日以4年6000萬美元（約合新台幣18.8億）簽下日本強打岡本和真，外媒《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle），整體並不看好這筆簽約，只給出「C+」評價，認為比薛特（Bo Bichette）就過往實績來看，明顯是更好的選擇，簽下岡本和真則是穩妥、追求CP值的選項。《ESPN》提到，儘管簽下岡本和真，不代表藍鳥已經不會簽回比薛特，但由於球隊團隊薪資3.04億美元已經接近豪華稅線，很難想像藍鳥會願意超出這個門檻，只為了留下比薛特，同時他也表示，很驚訝岡本和真合約長度竟然高於另一位更年輕的日本重砲村上宗隆。由於藍鳥陣中已經有多位打出實績的內野手，不僅一壘有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）牢牢卡住，季後賽成為隊內安打王的克萊門特（Ernie Clement），原本也是三壘手出身，如今岡本和真加入，卻幾乎只能定位在三壘，因為指定打擊還有史普林格（George Springer）等人。至於攻擊表現上，《ESPN》提到就目前現況來看，藍鳥從上季的比薛特換成岡本和真，並沒有讓戰力有所提升，主因在於比薛特已經於大聯盟打出實績，岡本和真則是生涯首度挑戰大聯盟。但對比藍鳥原本的目標包含簽回季後賽打出頂級球星身價的比薛特、或是自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），簽下能守一、三壘與兼任左外野的岡本和真，更像是講求「經濟實惠」的選擇。