為了致敬洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，MLB 官方電視台（MLB Network）今（6）日正式宣布，將美國時間1月7日（台灣時間8日）定為「Shohei Day（翔平日）」。之所以選在這一天，正是為了呼應大谷最具代表性的背號「17」號。屆時，電視台將進行全天候24小時的特別節目編排，讓全美球迷再次沈浸在「二刀流」的震撼之中。這場名為「大谷翔平日」的特別企劃規模空前。除了將製播2小時的特別節目《Best of Shohei》外，全天的重頭戲將是多場大谷生涯經典戰役的完整重播。在官方精選的賽事名單中，包含了2024年9月19日那場震驚世界的「50轟50盜」達陣之戰。更令球迷期待的是，去年（2025）國聯冠軍賽（NLCS）對戰釀酒人的第四戰也將重播，在那場被譽為「現代棒球神話」的比賽中，大谷翔平不僅在投手丘上飆出10次三振，打擊區上更是3打數3安打、狂轟 3 發全壘打，以一己之力統治投打兩端。除了比賽重播，當天的招牌節目《Hot Stove》與《MLB Tonight》也將變身為大谷專場。知名主持人葛雷格（Greg Amsinger）將推出「Greg’s List」單元，盤點大谷生涯的關鍵名場面。而前大聯盟投手、現任球評克里斯楊（Chris Young）則會透過數據與影像分析，深度拆解這位「世代級天才」是如何在過去幾年間不斷進化，成為大聯盟史上最無解的存在。MLB Network表示，這項特別企劃將同步在電視頻道與各大社群媒體上展開，要讓1月7日這一天，徹底成為屬於大谷翔平的節日。