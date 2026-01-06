我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒NPB中日龍隊，稍早正式以1年130萬美元簽下32歲的前洛杉磯天使內野手薩諾（Miguel Sano），他曾在大聯盟單季打出34轟，生涯9年有164支全壘打和424分打點貢獻，這是他首度來到亞洲賽場，他先透過視訊向中日龍球迷喊話，「我會全力適應日本棒球，爭取球隊90週年之際，贏得日本一冠軍。」薩諾曾是大聯盟最受矚目的大物新秀，16歲就跟雙城簽約，2015年登上大聯盟，首年出賽80場就打出18轟、52分打點，由於生涯首支效力球隊是雙城、加上國籍為多明尼加，身形又與傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）生涯早期相似，因而被譽為「老爹接班人」。薩諾2019年打出生涯年，單季揮出34轟，2021年更擊出一記495英尺（約150.8公尺）的全壘打，成為當年大聯盟最遠一轟，並列歷史第5，可惜近年因傷表現不佳，2024年轉戰天使也不見好轉，季中就淡出大聯盟。今年休賽季，薩諾在家鄉多明尼加參與冬季聯盟，累積出賽24場，繳出打擊率3成15、9轟與25分打點好成績，讓他爭取到前往日本職棒的一紙合約。薩諾來到日本前，也先跟中日龍球迷喊話，「能夠簽下這份合約，我感到非常興奮。同時，我也很感謝球團信任和給予這個機會。我會努力適應日本棒球，與隊友們並肩作戰，全力以赴，為球隊的勝利貢獻，爭取在隊史90週年之際贏得日本一冠軍，希望各位球迷朋友們支持我。」