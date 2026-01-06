洛杉磯道奇隊補強先發輪值的野心仍未停止。根據道奇專門媒體《Dodgers Nation》於1月6日引述《The Athletic》權威記者Ken Rosenthal與Will Sammon的報導，道奇已正式加入密爾瓦基釀酒人隊29歲的王牌右投裴洛塔（Freddy Peralta）的爭奪戰。為了換取這位頂級戰力，道奇極可能送出表現優異的年輕投手希恩（Emmet Sheehan）。如果此操作能成，他們將能組成：山本由伸、史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、大谷翔平和裴洛塔的「5王牌」輪值。

兩聯盟勝投王行情看漲　道奇面臨多家競爭

現年29歲的裴洛塔上個賽季表現堪稱職業生涯巔峰，整季主投176.2局，繳出17勝6敗、防禦率2.70，並投出204次三振，是釀酒人勇奪分區冠軍的頭號功臣。由於裴洛塔本季年俸僅800萬美元，屬於「高CP值」球員，除了道奇之外，紐約兩支球隊（洋基、大都會）、勇士與紅襪都展現高度興趣。

即戰力換即戰力　潛力右投希恩恐被忍痛割愛

報導指出，釀酒人若要送出裴洛塔，開出的價碼勢必包含「能進入大聯盟先發輪值」的即戰力人選。對此，《Dodgers Nation》點名26歲的希恩最可能成為籌碼。希恩上季先發15場，繳出6勝3敗、防禦率2.82的優異成績，在73.1局中送出89次三振。

雖然希恩被視為道奇未來輪值的要角，但去年10月季後賽期間，他因輪值飽和被轉往牛棚支援。考量到道奇目前先發人才充足，若想在轉會市場收購更頂尖的球星，希恩極具吸引力的合約與實力，將使他成為最理想的交易對象。

道奇先發輪值過剩　球迷靜觀變動

隨著新賽季即將展開，道奇是否會為了鞏固奪冠拼圖而扣下交易扳機，引發各界熱議。對於希恩是否會被送往密爾瓦基，該網站最後總結：「粉絲目前只能靜觀其變。」這筆涉及勝投王與潛力股的重量級交易案，無疑已成為大聯盟休賽季的焦點。

▲希恩被視為道奇未來輪值的要角，但去年10月季後賽期間，他因輪值飽和被轉往牛棚支援。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Dodgers Nation

