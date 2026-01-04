我是廣告 請繼續往下閱讀

▲村上宗隆有年紀、日職成績優勢，最終卻僅獲得白襪端出的2年3400萬美元合約，仍得在大聯盟證明身手。（圖／美聯社／達志影像）

▲今永昇太今年成績下滑，最終接受小熊2202萬美元（約新台幣6.8億）的合格報價，期望明年投出身手再投身自由市場。（圖／美聯社／達志影像）

▲山本由伸挾帶日職最強投手名號，與道奇簽下12年、總額3.25億美元合約，2季都繳出頂級身手。（圖／美聯社／達志影像）

隨著岡本和真4年6000萬美元（約合新台幣18.8億元）情定多倫多藍鳥，村上宗隆、今井達也與岡本和真3位日本球星都確定下家，但作為日職現役最頂級球星，合約年限、總額似乎都比不上過去幾年挑戰大聯盟的日本前輩，3人合約加總為9年、1.48億美元（約合新台幣46.3億），甚至連山本由伸與道奇12年、3.25億美元（約合新台幣101億）的一半都不到。今年日本有4位球星級選手挑戰大聯盟，扣除掉恐返日的高橋光成，「最強重砲」村上宗隆最早確定下家，但從原本一路喊價到7年、2億美元，最終僅和白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.6億元），價碼與市場預期差距甚大。後續今井達也和太空人達成3年5400萬美元（約新台幣16.9億元）合約，最晚簽約、年紀最長、簽約前傳言也最少的岡本和真，最後則以4年約披上藍鳥戰袍，年限、總額竟都已是3人最高。反觀山本由伸，2023年休季與洛杉磯道奇簽屬12年、總額達3.25億美元超級合約，創下大聯盟投手史上最長、總額最大紀錄，其中還包含2次逃脫合約權、全職翻譯、私人教練以及特殊「拒絕下放」條款，合約內容堪稱史上最豪華村上宗隆、岡本和真2位野手都有各自隱憂，村上宗隆揮空率問題、岡本和真年近30歲，且近年挑戰大聯盟的日職野手，與其身揹的合約相比，成績不如預期也是原因。以吉田正尚為例，紅襪2023年休季以5年9,000萬美元價碼簽下他，前2年成績以角落外野手而言僅有平均值，今年還因傷缺席大半球季，各項數據探底，外媒甚至已將他列入「下季最糟合約前10名」。至於價值更高的先發投手方面，今永昇太、千賀滉大分別跟小熊、大都會簽下大約，歷經首年投出前段輪值身手，第2年成績都有所下滑，更早旅美的菊池雄星，生涯前4季ERA+甚至都未達平均值，直到近年適應強度後才投出身手。因此要談論為何短短2年間，日職球星挑戰大聯盟價碼落差巨大，除山本由伸挾帶3屆澤村賞與高人氣的「規格外」存在之外，不同時空背景下，隨著更多日本球員投身大聯盟，各球隊也有更多樣本、參考案例。最後，村上宗隆、今井達也與岡本和真3人從簽約前，就都有各自隱憂，才造就如今結果，從合約短年限來看，也顯見大聯盟球團對於日本球員，在合約上「保持彈性、持續觀望」的態度。