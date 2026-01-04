我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟多倫多藍鳥，今（4）日正式與日本超級強打岡本和真，達成4年、總額高達6000萬美元（約18.8億新台幣）合約協議，這支新科美聯冠軍新球季預期火力不輸給衛冕軍洛杉磯道奇，在岡本和真確定加盟藍鳥後，美國體育頻道《FOX Sports》立即公佈藍鳥2026年球季的預計先發打線，並提到岡本和真在日職的成績，「他在日職11年，打擊率.277，上壘率為.361，長打率為.521，並擊出248支全壘打、717分打點。」比薛特此前效力於藍鳥，今年成為自由球員，並未出現在這份陣容中。首棒為史普林格，他大聯盟生涯有293轟、796分打點，小葛雷諾則排在三棒，年僅26歲的他，生涯至今打出183轟、591分打點，四棒則是重砲桑坦德，他也有163轟貢獻，岡本和真則被排在七棒、擔任三壘手。預計先發陣容中的一到九棒，生涯共累計1144轟和3600分打點。《Full Count》指出，「岡本和真加入，讓陣容更加強大。他的強力打擊能力與這套陣容完美契合。」加拿大當地球迷則如此評論道，「這就是爭冠球隊，他們可能失去一位明星球員，馬上轉而簽下另一位。他們總會選擇，能讓他們有機會在10月季後賽中亮相的球員。」