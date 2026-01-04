MLB大聯盟多倫多藍鳥，今（4）日正式與日本超級強打岡本和真，達成4年、總額高達6000萬美元（約18.8億新台幣）合約協議，這支新科美聯冠軍新球季預期火力不輸給衛冕軍洛杉磯道奇，陣中包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）等球星，還未加上可能離隊的比薛特（Bo Bichette），預計的先發九棒一字排開，生涯共累計1144轟與3600分打點，足見其豪華程度，日媒《Full Count》就指出，岡本和真來到藍鳥後，恐得從第七棒打起。
岡本和真為日職不動四棒 加盟藍鳥被擠到七棒
在岡本和真確定加盟藍鳥後，美國體育頻道《FOX Sports》立即公佈藍鳥2026年球季的預計先發打線，並提到岡本和真在日職的成績，「他在日職11年，打擊率.277，上壘率為.361，長打率為.521，並擊出248支全壘打、717分打點。」
比薛特此前效力於藍鳥，今年成為自由球員，並未出現在這份陣容中。首棒為史普林格，他大聯盟生涯有293轟、796分打點，小葛雷諾則排在三棒，年僅26歲的他，生涯至今打出183轟、591分打點，四棒則是重砲桑坦德，他也有163轟貢獻，岡本和真則被排在七棒、擔任三壘手。
藍鳥先發打線火力凶猛 一到九棒生涯累計1144轟
預計先發陣容中的一到九棒，生涯共累計1144轟和3600分打點。《Full Count》指出，「岡本和真加入，讓陣容更加強大。他的強力打擊能力與這套陣容完美契合。」
加拿大當地球迷則如此評論道，「這就是爭冠球隊，他們可能失去一位明星球員，馬上轉而簽下另一位。他們總會選擇，能讓他們有機會在10月季後賽中亮相的球員。」
多倫多藍鳥2026年球季預計先發打線：
