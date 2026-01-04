我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布萊克伯恩（右）去年開季待在大都會，季中才透過交易轉戰洋基。（圖／美聯社／達志影像）

現年32歲的前明星右投布萊克伯恩（Paul Blackburn），今年季中從紐約大都會轉隊至同城的洋基，近期接受《紐約郵報》採訪時，透露兩隊休息室氣氛差距很大，「當我來到洋基時，發現球員彼此很友好，更衣室裡充滿信任，大都會情況則截然不同。」儘管布萊克伯恩不願透露大都會隊內發生的事，但此發言已經引發媒體關注。布萊克伯恩曾在2022年效力運動家時入選明星賽，前年轉往大都會發展，今年為梅子軍出戰7場，戰績為0勝3敗，防禦率6.85，季中交易被送往洋基，為新東家中繼出賽8場，防禦率5.28，2周前，他已經跟洋基達成合約協議，新球季將繼續效力條紋軍。布萊克伯恩近日接受《紐約郵報》採訪時，談到去年球季經歷，直言待過的大都會、洋基球隊內部氣氛很不同，「當我來到洋基，感受就很明顯，每個人都在朝著同一個方向努力，球員們彼此很友好，似乎都在為彼此而戰，更衣室裡充滿信任感，而大都會隊的情況則截然不同。」美國媒體《heavy.》隨後跟進這則報導，內容稱布萊克伯恩「說出的言論非常有趣」，並指出這些言論可能會對未來的自由球員市場產生影響，認為「其他頂級自由球員若聽到這些內容，可能會從而打消加盟皇后區的念頭。」該媒體也意有所指地提到，這個休賽季，阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Diaz）這樣的超級球星，很快就決定與其他球隊簽約了。」大都會近2年屢傳休息室風波，主因在於多位大咖鬧不合，在2024年馬丁尼茲（J.D. Martinez）與伊格萊西亞斯（Jose Iglesias）兩位老將離隊後，狀況越演越烈，簽下史上最大合約的索托（Juan Soto）與林多爾（Francisco Lindor）也傳言各自為政。