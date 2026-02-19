2026年2月22日貓之日（猫の日、ねこのひ、neko no hi日文發音），台灣星巴克表示，推出春季櫻花搭配貓咪主題的新品，造型馬克杯、毛孩冷水壺、不銹鋼杯、灰貓絨毛零錢包，推薦貓屁屁證件套零錢包、貓咪牽手MINI熊寶寶組，還有貓咪法式吐司開吃；IKEA則有玩趣GREJSIMOJS系列，開搶貓咪收納罐、貓頭門鈕，還有毛毛椅套、長頸鹿地燈一次看。
2/22貓之日！星巴克：萌貓馬克杯、貓屁屁證件套新品
「貓之日」源自日本，因為日文「2」的發音ni、與貓咪叫聲「喵」擬聲詞（nyan、ニャン）的十分相似，尤其222（ninini），像極了喵喵叫之音，日本寵物食品協會（ペットフード協会）便在1987年設定2月22日為「貓之日」；每年一到此刻就有各種貓咪商品與活動萌翻大家，台灣人也一起響應。
台灣星巴克2026年春季新品，打造許多春日櫻花搭配貓咪的新品，立體造型「白貓／灰貓花漾馬克杯」各580元、「貓咪夜櫻馬克杯」600元、「貓咪舞花馬克杯」600元，生活實用小物則有「灰貓絨毛零錢包」480元、「春櫻貓咪隨行收納袋」650元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦貓之日購買清單，粉貓屁屁提袋新款變身「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」500元，不怕飲料弄髒貓毛更實用；或是勇者可以挑戰巨型「抱抱白貓咪單杯提袋」450元，貓身幾乎跟飲料一樣大杯（笑）。
最值得帶回家的，莫過於星巴克超人氣Bearista小熊化身貓咪裝扮，手拿隨行杯的灰貓與櫻花粉貓一同牽手出遊有夠萌！採手部磁吸設計的一對「貓咪MINI熊寶寶組」1300元，貓奴絕對不能錯過。隱藏版美食「貓咪法式吐司」80元也開吃。
官方特別於線上門市推出限定毛孩主題商品，大貓頭設計的「斑紋貓造型零錢包」580元（3月5日線上門市開賣）；另有「柴犬造型杯蓋馬克杯」850元、「32OZ 暖棕毛孩冷水壺」880元與「16OZ毛孩好友不鏽鋼彈蓋杯」1200元，即日起優先提供金星會員於星巴克門市上市兌換，後續一樣在3月5日限定線上門市上市。
IKEA：貓咪收納罐、貓頭門鈕！GREJSIMOJS系列開搶
IKEA表示，透過玩樂大調查《IKEA Play Report》結果發現，95%的家長認為孩子的快樂與他們花多少時間遊戲有關；而有90%的小朋友表示，遊戲會讓他們感到快樂。因此IKEA以瑞典語「有趣的小東西」為靈感，推出全新GREJSIMOJS限量系列新品，展現了12位設計師的創意。
適逢2/22貓之日，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，「GREJSIMOJS貓咪收納罐」黑白款199元即起開搶、橘白款預計3月26日販售（確切日期請以IKEA公告為準）。還有「GREJSIMOJS 貓頭門鈕 2件裝」分為黑貓、橘貓各組99元。
另外，「GREJSIMOJS 兒童毛毛椅套」499元，有粉紅與粉藍兩色，可直接套上經典MAMMUT兒童椅；黃色「GREJSIMOJS LED長頸鹿裝飾地燈」999元；有著可愛牙齒與腳掌「GREJSIMOJS椅凳附儲物功能」1499元；而藍色「GREJSIMOJS LED狗狗桌燈」999元，預計3月26日販售（確切日期請以IKEA公告為準）。
資料來源：星巴克、IKEA
