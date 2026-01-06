我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多倫多藍鳥上季開打前，以史詩級高薪留下鎮隊球星小葛雷諾後，就確立要往世界大賽冠軍邁進的決心。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟新科美聯冠軍多倫多藍鳥，前日剛以4年6000萬美元（約合新台幣18.8億）合約，簽下日籍強打岡本和真，，若藍鳥真能如願招募到這位近3年OPS+153的超級強打加入，無疑會讓「千轟打線」再次迎來史詩升級。MLB自由市場開市至今，仍有許多球星級人物待價而沽，最大咖球星莫過於本季效力小熊的塔克，據傳包含道奇、洋基與巨人等對外野火力有補強需求的球隊，都看上這位頂級外野手，藍鳥也是其中之一。MLB官網稍早就提到有複數位業內人士，預測塔克最終去處就是藍鳥，他們也給出理由藍鳥新球季大肆補強，包含7年總額2億1000萬美元（約合新台幣67億元）簽下希斯，補強先發輪值戰力，還用4年6000萬美元找來日籍強打岡本和真，彌補可能失去比薛特（Bo Bichette）的火力空缺，新球季團隊薪資已達到接近豪華稅線的3.04億美元。但MLB官網也提到，之所以認為藍鳥有望繼續補強，原因是2026年球季結束後，包含史普林格（George Springer）、高斯曼（Kevin Gausman）、比柏（Shane Bieber）和瓦修（Daulton Varsho）等球星都將成為自由球員，除得把握2025年露出曙光的奪冠窗口外，屆時也預期會有超過7000萬美元薪資空間釋出。塔克2015年參與MLB選秀會，以首輪第5順位被太空人選進，2018年以21歲之齡登上大聯盟，歷經3年後正式崛起，單季打出30轟、92分打點，近4年都入選明星賽，近3年更打出最頂級球星身手，OPS+分別為142、179與143。塔克於上季跟小熊簽下1年1650萬美元合約，今年再度打出巨星級身手，季後拒絕2050萬合格報價，投身自由市場，據傳鎖定一紙至少3億、最高上看4億的超級大約，但隨著交易陷入僵局，他可能也會考慮短年限的高薪方案，期望在未來1至2年中，再次尋覓另一紙大約。