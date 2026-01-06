我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟休賽季各隊補強步調不停歇，但昔日「邪惡帝國」紐約洋基，今年冬天卻靜悄悄，《The Athletic》知名記者羅森塔爾（Ken Rosenthal），就於節目上公開痛罵洋基制服組無作為，完全在浪費33歲現役最強右打「法官」賈吉（Aaron Judge）的職業生涯。賈吉本季連續第2年、生涯第3度拿到美聯年度MVP獎，他出賽152場，繳出3成31打擊率、4成57上壘率與6成88長打率、包含179支安打、53支全壘打，114分打點、上壘310次、攻擊指數1.144，用手中的球棒做到他可以做到的一切，但洋基終究於季後賽止步首輪，被藍鳥以3：1淘汰出局。自由市場目前仍有許多球星待價而沽，洋基卻並未有太多消息，有業內人士指出，洋基可能打算維持原陣容繼續打，但他們還得面對難題，就是是否要留下本季打出球星級身手的貝林傑（Cody Bellinger）。羅森塔爾稍早於節目上聊到洋基，除表達球團至今毫無作為，在浪費賈吉巔峰時期之外，也提到洋基其實沒有任何本錢等待，回顧賈吉職業生涯，他自2017年完整賽季以來，9年間7度入選明星賽，率隊8度打進季後賽，最好成績卻停留在2024年闖入世界大賽，至今未嘗一冠，而他如今也已33歲，與洋基諸多傳奇球星相比，賈吉個人成績完全不落下風，卻始終未能率隊奪下任何一年的世界大賽冠軍。羅森塔爾認為，洋基至今還未真正意義上的，為他打造一支足以衝擊冠軍的陣容，而是就各層面不斷考量、等待，而賈吉留給條紋軍的時間不多了，「我預期他們會有一些動作吧！但最終，也還得看到結果才行。」